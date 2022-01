Fãs reclamam de novo A Era do Gelo e comparam com Hotel Transilvânia 4

A Era do Gelo: As Aventuras de Buck chegou ao catálogo do Disney+ e não vem tendo uma boa recepção. Existe até uma comparação com Hotel Transilvânia 4, e não de uma maneira positiva.

A Era do Gelo: As Aventuras de Buck é chamado de “preguiçoso” por boa parte do público. Mas o maior destaque negativo é mesmo a própria qualidade de animação.

A animação de A Era do Gelo: As Aventuras de Buck é bastante inferior à dos capítulos anteriores, com os chamados “gráficos” apresentando um aspecto muito barato.

Curiosamente, os fãs tiveram essa mesma impressão de Hotel Transilvânia 4.

Parece que os estúdios estão lançando essas animações pensando apenas no dinheiro fácil, sem se importar com o legado das franquias. Não é difícil de entender por que a recepção vem sendo tão negativa.

Confira abaixo algumas reações de fãs no Twitter com críticas à animação A Era do Gelo: As Aventuras de Buck.

O retorno da franquia A Era do Gelo

A franquia A Era do Gelo é uma das mais amadas pelo público quando se trata de animações. Ela agora pertence à Disney, depois da aquisição da Fox.

A Era do Gelo: As Aventuras de Buck é o primeiro capítulo produzido pela Disney depois da aquisição.

Vale lembrar que, originalmente, seria uma série animada, mas no meio do desenvolvimento o projeto acabou mudando para um longa-metragem.

A Era do Gelo: As Aventuras de Buck está agora disponível pelo Disney+.