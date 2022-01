Filme aclamado da DC foi um dos maiores fracassos de 2021

Graças à pandemia, o ano de 2021 foi muito estranho para o cinema, assim como 2020. Algumas produções conseguiram encontrar sucesso, enquanto outras não se deram muito bem, como O Esquadrão Suicida, da DC.

O Looper publicou uma lista dos maiores fracassos do cinema em 2021 e O Esquadrão Suicida aparece como um dos destaques. O longa-metragem arrecadou US$ 167 milhões, com um orçamento de US$ 185 milhões.

A Warner Bros. provavelmente teve prejuízo com esse projeto, já que não conseguiu alcançar em arrecadação nem mesmo o que custou para ser produzido. Mas o que realmente deu errado com O Esquadrão Suicida?

O Esquadrão Suicida teve arrecadação decepcionante

Em primeiro lugar, é importante mencionar que O Esquadrão Suicida foi parte de uma polêmica estratégia de lançamento da Warner Bros. nos Estados Unidos. No país, o longa-metragem chegou aos cinemas ao mesmo tempo que na HBO Max, o que certamente traria um impacto na bilheteria, até mesmo por conta da pirataria envolvida.

O Esquadrão Suicida se mostrou um sucesso de visualizações na HBO Max, mas ainda assim, era esperado que encontrasse um equilíbrio entre bilheteria e streaming, como Godzilla vs Kong, por exemplo. O que é preocupante é que esse equilíbrio não veio.

Além disso, O Esquadrão Suicida é uma produção proibida para menores, então não é todo tipo de público que poderia assistir ao longa nos cinemas.

Embora Esquadrão Suicida de 2016 tenha sido um sucesso de bilheteria em seu lançamento, o criticado longa teve uma reputação muito negativa nos últimos anos, o que também pode ter impactado a continuação (que também é uma espécie de reboot), já que parte do público estava muito desconfiada com o projeto.

Com direção de James Gunn, O Esquadrão Suicida se mostrou um sucesso com a crítica, tendo 90% de aprovação no Rotten Tomatoes. Foi uma das produções recentes mais aclamadas da DC.

Embora uma continuação não esteja em desenvolvimento, o longa-metragem terá um derivado: a série do Pacificador, com John Cena. O lançamento acontece direto na HBO Max.

O Esquadrão Suicida está agora disponível na HBO Max.