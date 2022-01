Filme baseado em inacreditável história real faz sucesso na Netflix

De acordo com o Flix Patrol, Invencível, baseado em uma inacreditável história real, alcançou o Top 10 global da Netflix, fazendo sucesso no serviço de streaming.

Invencível conta a história de Louis Zamperini, que competiu nas Olimpíadas de 1936 e estabeleceu um novo recorde como corredor olímpico.

Ele serviu durante a Segunda Guerra Mundial, antes de seu avião cair no oceano durante uma missão de busca e resgate, onde ele e outros dois passaram 47 dias presos no mar.

Por fim, eles foram parar nas Ilhas Marshall, onde ele foi torturado e espancado como prisioneiro de guerra, período durante o qual foi declarado desaparecido no mar e morto em combate nos Estados Unidos.

Louis Zamperini morreu em 2014, com 97 anos de idade, e nunca teve a chance de assistir Invencível. No entanto, a sua história continua marcada como uma das mais impressionantes da Segunda Guerra Mundial.

Filme dirigido por Angelina Jolie

Invencível teve direção de Angelina Jolie. A estrela é bastante conhecida por seus trabalhos de atuação em Hollywood.

Invencível era aguardado com grandes expectativas antes do seu lançamento, sendo considerado uma aposta segura na temporada de premiações de Hollywood, até mesmo por conta do envolvimento de Angelina Jolie como diretora.

No entanto, o longa-metragem teve uma recepção decepcionante e nunca alcançou a aclamação que se esperava, embora tenha sido um relativo sucesso de bilheteria.

Agora, Invencível ganhou uma nova chance com o público na Netflix. E parece que realmente vem tendo um bom desempenho.

No Brasil, Invencível está agora disponível na Netflix.