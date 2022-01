Filme cortou cena de sexo de Lady Gaga com atriz de Eternos

Casa Gucci acabou deixando uma cena quente entre Lady Gaga e Salma Hayek, que recentemente apareceu em Eternos, da Marvel.

Conforme a cantora e atriz, o filme acabou deixando de fora uma “relação sexual” entre a personagem dela e a de Salma Hayek.

“Há um lado inteiro desse filme que vocês não viram, no qual Pina e eu desenvolvemos uma relação sexual”, explicou Gaga (via PopCrave).

“É um ponto positivo do diretor, porque eles nos deixou abordar isso. Lembro de estar no set com Salma e ter falado: ‘Então, depois de Maurizio morrer, talvez… fique quente'”.

Lady Gaga ainda brincou dizendo que podemos ver isso em uma versão do diretor do filme, mas é improvável que isso aconteça.

Mais sobre Casa Gucci

Casa Gucci é dirigido por Ridley Scott. Becky Johnston e Roberto Bentivegna desenvolveram o roteiro.

Confira a sinopse abaixo.

“Casa Gucci é baseado na história de Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci, membro da família fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, incluindo o terapeuta.”

“Ela foi considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão. Abordando quase 3 décadas de amor, traição, decadência, vingança e assassinato, o filme revela a importância e poder que o nome Gucci carrega e o quanto a família faz para ter o controle.”

O elenco de Casa Gucci conta com Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek e outros.

Lançado nos cinemas, Casa Gucci deve chegar em breve em plataformas digitais.