Filme da Netflix com dramática história real de guerra é lançado nesta sexta

Se você curte filmes de guerra, a Netflix lança nesta sexta-feira uma ótima opção. Trata-se do drama britânico Munique: No Limite da Guerra, ambientado às vésperas da Segunda Guerra Mundial. O filme traz Jeremy Irons como um personagem da vida real, que luta para impedir o conflito e salvar milhões de vidas, tudo isso em um interessante panorama histórico e social.

Munique: No Limite da Guerra é baseado no livro de mesmo nome, escrito por Robert Harris. O filme conta com Christian Schwochow como diretor e Ben Power como roteirista.

O filme contou com exibições exclusivas nos cinemas britânicos em outubro de 2021, nas quais fez o maior sucesso com a crítica especializada. A trama acumula elogios da imprensa, e já atinge 96% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história e o impressionante elenco de Munique: No Limite da Guerra na Netflix.

A história de Munique: No Limite da Guerra

A história de Munique: No Limite da Guerra começa no outono de 1938, quando a Europa se encontrava à beira da Segunda Guerra Mundial.

Enquanto as forças de Adolf Hitler se preparavam para invadir a Tchecoslováquia, Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico, buscava desesperadamente uma solução pacífica para o conflito.

Com o aumento das pressões diplomáticas, o funcionário público britânico Hugh Legat, e Paul Von Hartmann, um enviado alemão, viajam a Munique para uma Conferência emergencial.

À medida que as negociações se desenvolvem, os dois velhos amigos vão parar no meio de uma teia de subterfúgios, jogos políticos e perigo real – com o potencial de mudar para sempre a história da Europa e do mundo inteiro.

“Na tensa Conferência de Munique em 1938, amigos que agora trabalham para governos opostos se tornam espiões e correm contra o tempo para revelar um segredo nazista”, afirma a sinopse oficial do longa na Netflix.

Quem está no elenco de Munique: No Limite da Guerra na Netflix

O elenco de Munique: No Limite da Guerra é liderado por Jeremy Irons no papel do primeiro-ministro Neville Chamberlain, um personagem da vida real.

Conhecido por inúmeras performances de sucesso no cinema e na TV, Irons participou recentemente do filme Casa Gucci, no qual contracenou com Lady Gaga.

George MacKay, de Ophelia e 1917, interpreta Hugh Legat, o britânico que tenta mudar os rumos da Conferência de Munique.

O ator alemão Jannis Niewöhner interpreta Paul Von Hartmann, amigo de Hugh e enviado germânico na Conferência.

Em Munique: No Limite da Guerra, Adolf Hitler é vivido por Ulrich Matthes. Curiosamente, o ator já havia interpretado o nazista Joseph Goebbels no filme A Queda: As Últimas Horas de Hitler.

O elenco principal de Munique: No Limite da Guerra é completado por Sandra Hüller (Réquiem), Liv Lisa Fries (Babylon Berlin), August Diehl (O Jovem Karl Marx), Jessica Brown Findlay (Downton Abbey) e Mark Lewis Jones (The Witcher).

Veja abaixo o trailer de Munique: No Limite da Guerra. O filme chega à Netflix em 21 de janeiro, sexta-feira.