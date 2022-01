Filme da Netflix sobre abuso remove roteirista após registro de crime sexual

Os produtores de As Fotos Vazadas, da Netflix, decidiram remover dos créditos o nome de um dos roteiristas do filme após denúncias de crime sexual.

A Rekata Studios e a Kaning Pictures, por trás do aclamado filme, revelaram terem removido o nome do roteirista Henricus Pria após envolvimento em caso de abuso sexual.

“Decidimos retirar o nome do roteirista dos créditos de As Fotos Vazadas e em todos os materiais promocionais. Essa pessoa não faz mais parte de As Fotos Vazadas e do Rekata Studio”, disseram os estúdios em um comunicado conjunto.

Foi acrescentado que os produtores do filme estão “comprometidos [em criar um] espaço seguro livre de abuso sexual”.

O filme estreou no Festival Internacional de Busan em outubro de 2021 e ganhou 12 prêmios Citra, na Indonésia.

Mais sobre As Fotos Vazadas

“Após perder sua bolsa de estudos quando aparecem fotos dela em uma festa on-line, uma estudante é emparelhada com um funcionário de fotocópia para reconstruir o que aconteceu”, diz a sinopse de As Fotos Vazadas.

O filme marca a estreia na direção de longa-metragem de Wregas Bhanuteja, que também assinou o roteiro junto de Pria.

O elenco conta com Shenina Cinnamon, Dea Panendra, Giulio Parengkuan, Jerome Kurnia, Ruth Marini, Yayan Ruhian e Donny Damara.

As Fotos Vazadas já está disponível na Netflix.