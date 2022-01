Filme de ação com Scarlett Johansson está derretendo a mente dos fãs na Netflix

Por uma década, Scarlett Johansson ficou no papel que deve marcar a carreira dela para sempre: o de Viúva Negra da Marvel. Nesse meio tempo, a estrela de Vingadores fez uma outra ação que está derretendo a mente dos fãs agora na Netflix, que é Lucy.

O filme chegou originalmente em 2014, sendo escrito e dirigido por Luc Besson. Na época, Lucy conseguiu se tornar a maior bilheteria do cineasta, com US$ 463 milhões arrecadados.

Em Lucy, que agora agrada os assinantes da Netflix, Scarlett Johansson tem muitas cenas de ação, como ficou conhecida por Viúva Negra. Mas, a atriz também apresenta um lado dramático que mexe com os espectadores.

A ação, porém, não é qualquer uma. Lucy tem uma trama de ficção científica, o que pode deixar os espectadores com alguns questionamentos e a mente completamente explodida.

No Rotten Tomatoes, Lucy possui uma média regular por parte da crítica. O filme que está na Netflix recebeu nota de 67%.

Com Scarlett Johansson, Lucy está na Netflix

Lucy começa com uma história um tanto dramática. No filme de ação e ficção científica, Scarlett Johansson interpreta uma jovem americana que é obrigada a ser mula de drogas em Taiwan.

Tudo muda quando essa personagem ingere esse droga. Na verdade é uma substância de alta tecnologia que se espalha pelo corpo dela.

A personagem de Scarlett Johansson vira praticamente uma heroína. Lucy ganha telepatia, telecinesia, a ausência de dor e consegue aprender qualquer coisa de forma instantânea.

O elenco do filme é completado por Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked e Pilou Asbaek. Como citado antes, a direção e o roteiro ficaram com Luc Besson.

Após oito anos do lançamento, Lucy também faz sucesso no streaming ao redor do mundo. O Flix Patrol mostrou que o longa se tornou um dos destaques em plataformas digitais.

Já no Brasil, como citado, o filme estrelado por Scarlett Johansson, a Viúva Negra da Marvel, está na Netflix.