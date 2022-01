Filme de comédia com Melissa McCarthy volta a ser sucesso na Netflix

Melissa McCarthy é uma das atrizes cômicas mais populares da atualidade, e seus filmes costumam fazer muito sucesso na Netflix. Essa tendência se repete com Uma Ladra Sem Limites, que estreou recentemente na plataforma e acaba de chegar ao Top 10 brasileiro. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o longa: trama, elenco e recepção crítica.

Lançado originalmente em 2013, Uma Ladra Sem Limites (também encontrado com o título original Identity Thief) é uma comédia de Seth Gordon e Craig Mazin, com Jason Bateman e Melissa McCarthy nos papéis principais.

Em sua estreia original, o filme falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 19% de aprovação no Rotten Tomatoes, principalmente por ser uma “comédia pastelão”.

Mas o público não concordou, e o filme acabou se tornando um sucesso de audiência. Com um orçamento de apenas 30 milhões de dólares, o filme faturou 174 milhões com suas exibições mundiais.

A trama de Uma Ladra Sem Limites na Netflix

“Após ser acusado de crimes que não cometeu, Sandy Patterson está determinado a descobrir quem é a pessoa que está sujando seu nome”, afirma a sinopse oficial de Uma Ladra Sem Limites.

Como a própria descrição já indica, o longa acompanha a história de Sandy Patterson, um homem pacato que tem a vida virada de cabeça para baixo após ter a identidade roubada por uma vigarista.

A vigarista em questão é Diana Budgie, a divertida personagem de Melissa McCarthy.

Ela é uma mulher excêntrica e de temperamento forte, que ganha a vida aplicando pequenos golpes e enganando pessoas no estado americano da Flórida.

Ao falsificar a identidade de Sandy, Diana encontra a sorte grande e passa a levar uma rotina luxuosa, comprando tudo que deseja às custas do protagonista.

Com apenas uma semana para localizar Diana, Sandy viaja à Flórida para confrontar a golpista e trazê-la de volta para Denver, com o objetivo de limpar seu nome e restaurar sua nota de crédito.

Em sua jornada, Sandy descobre que Diana é uma pessoa mais complexa do que parece, e vive uma grande aventura ao lado da divertida vigarista.

Em Uma Ladra Sem Limites, Melissa McCarthy interpreta a golpista Diana, e protagoniza algumas das cenas mais divertidas do longa.

Sandy, o co-protagonista do filme, é interpretado por Jason Bateman. Você provavelmente conhece o ator por performances em séries como Arrested Development e Ozark – ambas da Netflix.

Amanda Peet (Dirty John) interpreta Trish Patterson, a compreensiva esposa de Sandy.

John Cho, de Cowboy Bebop e Buscando, vive Daniel Casey, um colega de trabalho do personagem de Jason Bateman.

Jon Favreau, o Happy Hogan do MCU, é Harold Cornish, o exigente chefe de Sandy.

Génesis Rodríguez (Tusk: A Transformação) e o rapper T.I, interpretam Marisol e Julian, dois criminosos na cola de Diana.

O elenco de Uma Ladra Sem Limites é completado por Morris Chestnut (Amigos Indiscretos), Robert Patrick (O Exterminador do Futuro 2), Eric Stonestreet (Modern Family), Jonathan Banks (Breaking Bad), Carlos Navarro (The Walking Dead), Ben Falcone (Nove Desconhecidos) e Ellie Kemper (The Office).

Uma Ladra Sem Limites já está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.