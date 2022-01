Filme de mistério da Netflix é elogiado ao tocar em tema polêmico

O drama As Fotos Vazadas acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. O filme indonésio conquistou público e crítica com a abordagem sensível de um tema polêmico: o pornô de vingança e a divulgação de fotos íntimas sem consentimento. As Fotos Vazadas estreou na plataforma em 13 de janeiro, e já deve figurar no Top 10 do streaming.

As Fotos Vazadas – também encontrado com o título em inglês Photocopier – mistura elementos de suspense, drama e mistério. O longa é dirigido por Wregas Bhanuteja, em seu primeiro trabalho como cineasta.

Continua depois da publicidade

O filme estreou originalmente no Festival Internacional de Cinema de Busan, em outubro de 2021, onde conquistou a crítica especializada.

As Fotos Vazadas recebeu 17 indicações ao Prêmio Citra – o Oscar da Indonésia – e venceu em 12 categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. O longa também quebrou recordes como a trama mais premiada da história do Citra Awards.

Tudo sobre As Fotos Vazadas na Netflix

“Depois de perder a bolsa de estudos por causa de algumas fotos em uma festa, uma estudante decide investigar o que aconteceu com ela naquela noite”, afirma a sinopse oficial do longa.

A trama de As Fotos Vazadas começa quando uma selfie bêbada da protagonista Sur começa a ser divulgada na internet.

Sur – uma jovem humilde – é acusada de manchar a imagem de sua respeitada universidade, e por isso, acaba perdendo a bolsa de estudos.

Ela não consegue se lembrar de nada que aconteceu naquela noite, ocasião em que apagou durante uma festa colegial.

Para desvendar o mistério, Sur conta com a ajuda do amigo de infância Amin, que vive no campus da faculdade e trabalha na máquina de xerox.

O que a dupla acaba descobrindo é uma teia de mentiras, mistérios e traições, com o potencial de mudar para sempre a imagem da universidade.

Elenco e produção de As Fotos Vazadas

Como As Fotos Vazadas é um filme indonésio, o elenco é formado inteiramente por atores e atrizes do país asiático.

Shenina Syawalita Cinnanon interpreta a protagonista Sur. Chicco Kurniawan, por sua vez, vive Amin.

O elenco de As Fotos Vazadas é completado por Lutesha, Jermoe Kurnia, Dea Panendra, Giulio Parengkuan, Lukman Sardi, Ruth Marini, Landung Simatupang, Rukman Rosadi e Mian Tiara.

Durante a produção do longa, o diretor Wregas Bhatuneja lutou para caracterizar de maneira genuína as vítimas de abuso sexual, e ao mesmo tempo, conscientizar o público indonésio sobre o tema.

Junto com a equipe de produção, Bhatuneja trabalhou por um ano com instituições de proteção às vítimas de abuso sexual e ativistas anti-estupro – incluindo a atriz Hannah Al Rashid, que auxiliou no roteiro do longa.

As Fotos Vazadas já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.