Filme de suspense para deixar fãs transtornados chega na Netflix

Em 2022, a Netflix continua com a tendência de lançar ótimos filmes de suspense a cada semana. Recentemente, a plataforma disponibilizou em seu catálogo o thriller europeu Inimiga Perfeita, que tem tudo para conquistar os assinantes com uma história chocante e repleta de reviravoltas.

Inimiga Perfeita, já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, mistura elementos de aventura, suspense e drama em uma história surpreendente. O longa é uma criação do cineasta Kike Maíllo, com base em um roteiro de Christina Clemente e Fernando Navarro.

Na época de sua estreia original, em 2020, Inimiga Perfeita fez muito sucesso com a crítica especializada, garantindo 86% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Veja abaixo tudo sobre a trama, o elenco e a estreia de Inimiga Perfeita na Netflix.

Conheça Inimiga Perfeita na Netflix

Inimiga Perfeita é uma produção conjunta entre a França, Espanha e Alemanha, e tem sua trama contada em várias línguas diferentes.

O longa acompanha a história do bem sucedido arquiteto Jeremiasz Angust, que em uma viagem no aeroporto de Paris, conhece uma jovem falastrona chamada Texel Textor.

Texel é uma mulher de temperamento inusitado, que adora forçar estranhos a ouvirem suas bizarras histórias.

Jeremiasz acaba perdendo o voo devido ao interesse pela jovem, e quando acaba se juntando à nova companheira na área de lounge, parece não conseguir se livrar dessa estranha personagem.

Embora o encontro, inicialmente, pareça apenas uma coincidência, uma revelação chocante o transforma em algo bem mais sinistro e perigoso.

“No aeroporto em Paris, um arquiteto conhece uma mulher que insiste em contar a própria história de vida, mas o encontro logo se transforma em algo muito mais sinistro”, afirma a sinopse oficial do longa na Netflix.

O elenco de Inimiga Perfeita é liderado pelo ator polonês Tomasz Kot como Jeremiasz. Ele é conhecido por filmes como Guerra Fria, Nikola e Bikini Blue.

Já a inusitada Texel Textor é interpretada pela atriz sul-africana Athena Strates, de séries como The Good Liar, Genius: Picasso e Troia: A Queda de uma Cidade.

O elenco de Inimiga Perfeita conta também com um impressionante rol de astros internacionais, formado por Dominique Pinon, Marta Nieto, Stefanie Früchtenicht, Felizia Trube, Clara Immel, Freyja Simpson, Götz Vogel von Vogelstein, Barbara Stollhans, Marc Galtié, Nerea Jordana, Alfredo Sancha, Janosh Hetzel e George Strassburg.

Como já citamos, Inimiga Perfeita fez muito sucesso com a crítica especializada. O longa foi indicado ao prêmio de Melhor Filme no Sitges, o Festival Internacional de Cinema da Catalunha.

Inimiga Perfeita já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer oficial do longa.