Filme insano e sangrento de terror faz o maior sucesso na Netflix

Se você gosta de filmes de terror e tramas western, uma ótima opção é Inferno no Faroeste. O longa estreou recentemente no catálogo brasileiro da Netflix, e já figura no Top 10 da plataforma. Mas tome cuidado: com uma história repleta de sangue e violência, o filme não é para assinantes com o coração (ou estômago) fraco.

Misturando elementos sobrenaturais e eletrizantes cenas de ação, Inferno no Faroeste foi lançado originalmente em 2013. O filme não chegou a ser exibido nos cinemas, estreando como uma produção exclusiva para TV.

Continua depois da publicidade

Com o título original de “Dead in Tombstone” (Mortos no Túmulo), o longa é uma produção da Universal 1440, com Roel Reiné na direção e a dupla Shane Kuhn e Brendan Cowles como roteiristas.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Inferno no Faroeste na Netflix; veja.

De que fala Inferno no Faroeste na Netflix?

A trama de Inferno no Faroeste se baseia no famoso conceito do “pacto com o Diabo”, mas com uma roupagem western e muitas sequências de ação.

Inferno no Faroeste começa quando uma gangue de forasteiros arrasa uma pequena cidade mineira no velho-oeste.

Com sede de poder, os integrantes da gangue acabam matando seu próprio líder, Guerrero, em um motim sangrento e marcado por uma trágica traição.

Após a morte, Guerrero é condenado a passar a eternidade no Inferno – isso até ser confrontado por Satã em pessoa.

O Diabo oferece ao criminoso uma proposta irrecusável: voltar à Terra e enviar 6 almas de sua antiga gangue ao Inferno, evitando assim sua própria danação.

Lutando contra o tempo, Guerrero inicia uma brutal jornada de vingança em busca dos homens que o mataram.

Como foi lançado exclusivamente na TV, Inferno no Faroeste não teve o nível de aprovação divulgado no Rotten Tomatoes.

Mas o público parece ter gostado do longa: 70% das resenhas do Google são positivas. Além disso, o filme garantiu a produção de uma sequência, que estreou em 2017.

O elenco de Inferno no Faroeste na Netflix

Se você é fã de filmes de ação, provavelmente já conhece o protagonista de Inferno no Faroeste: Danny Trejo.

Além de interpretar Guerrero de la Cruz, o ator se destaca por performances em franquias como Pequenos Espiões e Machete, além de séries como Breaking Bad, Brooklyn Nine-Nine, American Gods, Sons of Anarchy e muito mais.

Anthony Michael Hall, de O Clube dos Cinco, é Red ‘Rojo’ Cavanaugh, meio-irmão de Guerrero e principal antagonista do longa.

Mickey Rourke (Homem de Ferro 2, Os Mercenários) interpreta Satã.

O elenco de Inferno no Faroeste conta também com Emil Hostina, Ronan Summers, Radu Andrei Micu, Edward Arkout, Dina Meyer e Daniel Lapaine.

Inferno no Faroeste já está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.