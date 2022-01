Filme mais elogiado por internautas está na Netflix

Qual é o longa-metragem mais elogiado de todos os tempos? Isso seria muito difícil de determinar, já que é muito grande a lista de produções marcantes de Hollywood, mas quando se trata de aclamação on-line, um título se destaca entre os outros – e está disponível na Netflix.

Um Sonho de Liberdade chegou aos cinemas em 1994 com uma história emocionante. Tim Robbins e Morgan Freeman lideram a produção.

Em Um Sonho de Liberdade, Andy Dufresne é condenado a duas prisões perpétuas consecutivas pelas mortes de sua esposa e de seu amante. Porém, só Andy sabe que ele não cometeu os crimes.

No presídio, durante dezenove anos, ele faz amizade com Red, sofre as brutalidades da vida na cadeia, se adapta, ajuda os carcereiros e desenvolve um plano de fuga.

Grande clássico dos anos 90

Um Sonho de Liberdade recebeu muitos elogios na época de seu lançamento, tendo 7 indicações ao Oscar, embora não tenha vencido em nenhuma categoria. Mas o que é mesmo impressionante é a sua recepção on-line.

No IMDb, maior agregador de notas de internautas sobre produções do cinema e da TV, Um Sonho de Liberdade apresenta uma nota média de 9,3. Essa é simplesmente a maior nota dentro do popular site, superando outros grandes clássicos.

Se você procurar em outros agregadores liberados para avaliações do público, também encontrará notas muito altas para Um Sonho de Liberdade. É incrível: quase todo mundo gosta do longa.

É claro que, apesar de estar na Netflix do Brasil, Um Sonho de Liberdade não é um título exclusivo do serviço de streaming, então pode ser removido futuramente.

Mas a gigante do streaming provavelmente valoriza o espaço do clássico em seu catálogo, tendo em vista que está disponível há um bom tempo.

Um Sonho de Liberdade está agora disponível na Netflix.