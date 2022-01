Filme sobrenatural deixa fãs da Netflix completamente assustados

Se você gosta de filmes de terror, a Netflix é uma plataforma essencial. Além de lançar os melhores sucessos de Hollywood e aclamadas produções originais, o streaming conta também com estreias dos mais diversos países. Recentemente, fãs ficaram completamente assustados com a trama sobrenatural do longa Cadáver.

Cadáver – também encontrado sob o título original The Possession of Hannah Grace – é um filme sobrenatural lançado originalmente em 2018.

A produção foi comandada por Brian Sieve, e conta com Shay Mitchell, de Pretty Little Liars, no papel principal.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Cadáver e o sucesso que o filme vem fazendo na Netflix.

Conheça Cadáver na Netflix

De acordo com o site We Got This Covered, Cadáver é o mais novo filme detonado pela crítica a ganhar uma segunda chance – e uma ótima audiência – na Netflix.

Segundo dados do site FlixPatrol, o longa com roteiro de Diederik van Rooijen está na sétima posição do Top 10 Internacional da plataforma – e também figura no ranking individual de 22 países, incluindo o Brasil.

Cadáver chegou aos cinemas em 2018, e na época, garantiu uma bilheteria considerável. Com um orçamento de produção de apenas 7 milhões de dólares, o longa faturou 43 milhões com as exibições mundiais.

O filme, por outro lado, falhou em conquistar a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa conta com apenas 18% de aprovação crítica e 27% de aprovação do público.

A trama de Cadáver acompanha a história de Megan Reed, uma policial de passado conturbado que passa a trabalhar em um necrotério.

Quando recebe o cadáver de Hannah Grace, a protagonista não demora a perceber que algo de muito errado acontece com o corpo.

Aterrorizada por visões assustadoras e presenças demoníacas, Megan precisa descobrir a verdade sobre Hannah Grace e as circunstâncias de sua morte – antes que seja tarde demais.

“A chegada de um cadáver assombrado no turno da noite transforma o trabalho de uma ex-policial em um verdadeiro pesadelo”, afirma a sinopse oficial de Cadáver na Netflix.

Como já citamos, o filme é protagonizado por Shay Mitchell como a policial Megan. Você provavelmente conhece a atriz por sua performance como Emily Fields em Pretty Little Liars.

O elenco de Cadáver conta também com Stana Katic (Castle), Grey Damon (Aquarius), Kirby Johnson (5150), Nick Thune (Venom) e Louis Verthum (Westworld).

Cadáver é uma ótima opção para quem deseja se divertir com um filme de terror repleto de sustos, tensão e reviravoltas do início ao fim.

Cadáver está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; confira abaixo o trailer.