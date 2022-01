Final de 365 DNI revela se Laura fica com Massimo ou Nacho

Alerta de spoilers dos livros

O segundo capítulo da trilogia 365 DNI (365 Days) ainda nem estreou na Netflix, mas fãs já estão doidos para saber como termina a história de Laura e Massimo nos livros. Em uma reviravolta surpreendente – que desagradou muitos leitores – a protagonista troca o bonitão por Nacho, seu grande rival.

O livro Kolejne 365 dni (Outros 365 Dias), ainda não está disponível em português. Fãs brasileiros podem comprar a conclusão da trilogia na Amazon, mas apenas na língua original polonesa.

Continua depois da publicidade

No site GoodReads, um dos maiores agregadores de críticas literárias da internet, fãs da trilogia parecem ter detestado a conclusão, principalmente pelo fato de Laura não terminar com Massimo.

O site Oprah Daily explicou tudo que acontece no fim de Kolejne 365 dni. Será que a trama será adaptada pela Netflix? Confira abaixo.

A conclusão de 365 DNI (365 Days) – Nos livros

O segundo livro de 365 DNI termina com Laura grávida, levando um tiro. Nesse cenário impensável, Massimo é obrigado a escolher entre a vida da amada ou do filho.

Já o terceiro livro, é ainda mais surpreendente, contando com uma série de reviravoltas que questionam a inclusão do livro no gênero de romances eróticos.

O volume começa com Laura sofrendo um aborto, devido aos eventos traumáticos do final do segundo livro.

A protagonista também luta contra o vício em álcool, e desenvolve um grande problema de coração. Em dado momento da história, Laura necessita de um transplante de coração. Nacho, o maior inimigo de Massimo, providencia o órgão.

Nacho também se estabelece como o novo namorado de Laura, para a ira e frustração de Massimo.

O mafioso bonitão, em busca de vingança, mata o cachorro de Laura (batizado de Prada), e envia o cadáver para a ex em uma caixa.

Em um dos momentos mais problemáticos do livro, Massimo sequestra Laura e tenta engravidar a protagonista.

Já no final do livro, Laura foge com Nacho e engravida do outro mafioso, terminando a história com ele.

Com reviravoltas perturbadoras acontecendo em sequência, Kolejne 365 dni subverte a noção de que a franquia 365 DNI é uma história de amor, ou mesmo um romance erótico.

Embora Massimo seja caracterizado como o interesse romântico de Laura nos dois primeiros livros, suas atitudes no terceiro volume relembram seu núcleo apodrecido, incapaz de amar de verdade.

No final das contas, Massimo é apenas um parceiro possessivo e vingativo, sem nenhuma possibilidade de mudar.

O segundo filme de 365 DNI ainda não tem data para estrear na Netflix. O elenco principal do primeiro filme retorna na continuação, que conta com gravações na Sicília.

Uma das grandes novidades do vindouro longa é a escalação do modelo Simone Susinna para o papel de Nacho, o grande rival de Massimo.

365 Dni (365 Days) continua disponível na Netflix. 365 DNI 2 e também o 3 estão confirmados na Netflix, com ao menos um deles chegando em 2022.