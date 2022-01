Final de Tobey Maguire é o mais triste de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Contém spoilers

O encerramento do Peter Parker de Tobey Maguire pode ser o mais triste de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3). Foi o que o Screen Rant apontou em um novo artigo.

No final de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), o Doutor Estranho lança um novo feitiço que faz com que todos se esqueçam de quem é Peter Parker. Por mais que não esteja claro, também é possível que isto seja válido para as versões de Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Se for este o caso, então o resultado para o Peter Parker de Tobey Maguire poderia ser deprimente. De todas as versões do Homem-Aranha, a de Tobey Maguire é a que mais se estabeleceu em sua vida com Peter Parker, até mesmo por conta de todos os seus anos de experiência.

Ele conta com um romance antigo com Mary Jane e possui uma relação amigável com várias pessoas em seu universo. Se todos simplesmente se esquecessem desse Peter Parker em seu universo, o impacto seria até mesmo mais doloroso do que para a versão de Tom Holland.

É claro, no entanto, que este é apenas um ponto de vista sobre um conceito que não é tão esclarecido em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3). É possível que o feitiço só tenha afetado o Peter Parker de Tom Holland, o que, aliás, é o mais provável que tenha acontecido, mesmo que de maneira um pouco conveniente.

