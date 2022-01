Guerra real pode ter inspirado história de Encanto na Disney

Sucesso no Disney+, Encanto conquista fãs com sua trama sensível, canções inesquecíveis e muitas reviravoltas. No início da trama, o filme explica que Alma e Pedro fugiram de sua cidade natal após um violento conflito – que, de acordo com o site Screen Rant, tem referências histórias e inspirações em dois importantes acontecimentos da história colombiana.

O filme acompanha a história da Família Madrigal, um clã extraordinário que vive escondido nas montanhas da Colômbia, em um lugar mágico que compartilha o título do longa: Encanto.

Continua depois da publicidade

A magia do Encanto agracia cada integrante da família com um poder especial, desde o dom da cura até a super força – exceto a jovem Mirabel. No entanto, Mirabel descobre que a magia que protege Encanto está correndo grande perigo, e decide se tornar a última esperança de sua poderosa família.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a inspiração real para a história de Encanto na Disney.

A inspiração real de Encanto na Disney

Encanto se diferencia de muitos filmes da Disney por ser ambientado em um lugar real, ao invés de em um mundo de fantasia.

A história se passa na Colômbia, e o conflito que expulsou Alma e Pedro da cidade natal tem referências internacionais de importantes eventos históricos.

Baseando-se no contexto do longa, é possível concluir que o conflito referenciado é a Guerra dos Mil Dias. Ou de acordo com outras teorias, La Violencia.

De acordo com detalhes de Encanto, como os vestidos das personagens e o tipo de câmera usado para a foto da família, o longa é ambientado nos anos 50.

Ou seja: a história de origem de Alma e Pedro acontece na virada do século, quando ocorria na Colômbia a Guerra dos Mil Dias.

O conflito aconteceu entre 17 de outubro de 1899 a 1 de novembro de 1902, e surgiu como produto de uma guerra civil entre grupos conservadores e liberais, que lutavam pela criação de governos centralizados e descentralizados, respectivamente.

Em um período de três anos, muitas cidades e vilas foram saqueadas, e seus moradores se tornaram refugiados – assim como acontece com Pedro e Alma.

La Violencia, por sua vez, foi um conflito civil que também colocou conservadores e liberais em lados opostos, após uma conturbada eleição. A guerra aconteceu entre 1948 e 1958.

Dessa forma, tudo indica que a história de Abuela representa a Guerra dos Mil Dias, já que o contexto temporal corresponde ao do conflito armado.

La Violencia, por sua vez, acontece durante os eventos de Encanto, mas não é referenciada no filme da Disney.

Com essas referências, a conclusão é que Encanto fez um ótimo trabalho ao apresentar um dos eventos mais importantes da história colombiana ao público internacional.

Encanto está disponível no catálogo brasileiro do Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.