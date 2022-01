Harry Potter: Marido de Luna Lovegood não é quem fãs imaginam

Luna Lovegood é uma das personagens que os fãs de Harry Potter amam, muito pela bondade dela. No fim dos filmes, o indicativo é de que a bruxinha fique com Neville Longbottom.

Porém, no fim original da saga, Luna termina com outro personagem. Essa é uma das grandes mudanças feitas na franquia de Harry Potter nos cinemas.

O desfecho original tem Luna Lovegood com um personagem que não é mostrado nas telonas, Rolf Scamander. O sobrenome é conhecido porque ele é neto de Newt Scamander, o protagonista de Animais Fantásticos.

Assim como Newt, Rolf se torna um especialista em criaturas. No casamento com Luna, os personagens de Harry Potter terminam com os gêmeos Lorcan e Lysander.

Como não é mostrado nos filmes, Rolf não aparece nem no fim. O mesmo acontece com a esposa original de Neville, Hannah Abbott. Ela faz parte do exército de Dumbledore, aparecendo nos livros.

Harry Potter tem reunião especial no HBO Max

Assim como Friends, Harry Potter ganhou uma reunião especial pelos 20 anos da franquia. O especial está disponível no HBO Max.

Esse evento conta com a volta dos protagonistas. Daniel Radcliffe, o bruxinho, Emma Watson, a Hermione, e Rupert Grint, o Ron, encabeçam a lista dos retornos.

Outros nomes que aparecem são os de Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Matthew Lewis (Neville Longbottom) e Tom Felton (Draco Malfoy).

O especial traz segredos de bastidores e sobre a criação da amada história.

Comemoração de 20 Anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts, bem como os filmes da saga, estão no HBO Max.