Herói morre no fim de Eternos? Marvel pode ter enganado fãs

Alerta de spoilers

O fim de Eternos conta com um possível sacrifício. Após se arrepender de ter matado Ajak, Ikaris voa em direção ao sol e tenta se matar no universo da Marvel.

O destino dele parece definitivo, uma vez que imagina-se que nenhum herói sobreviveria a uma colisão com o sol. Porém, o filme da Marvel que está no Disney+ pode estar enganando os fãs.

Continua depois da publicidade

Em primeiro lugar, o roteirista de Eternos, Kaz Firpo, não deu total certeza sobre a morte de Ikaris no fim do longa da Marvel. O escritor apenas confirmou que o personagem de Richard Madden tentou realmente se matar.

“Qual é o ponto para um Eterno derreter? Quanto tempo demora para derreter um robô Eterno? Para o que vale, é sempre isso. Ele não consegue suportar olhar para família dele, depois do que ele fez”, contou o roteirista.

Firpo ainda afirmou que Ikaris tentou com o ato dizer, “Eu cometi um erro, mas eu não consigo olhar para minha família e não consigo viver”.

Outro detalhe muito importante sobre o destino de Ikaris é que a irmã do dublê dele, Joe Kennard, afirmou que o profissional está voltando na Marvel com um herói. O que acontece é que Kennard só trabalhou com Madden no MCU, além de atuar com o ator em outros filmes.

Eternos está disponível no Disney+

Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada faz com que os Eternos saiam das sombras e se reúnam novamente contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviantes.

O elenco incrível inclui Richard Madden, como o poderoso Ikaris, Gemma Chan como a amante da humanidade, Sersi, Kumail Nanjiani como o poderoso ser cósmico Kingo, Lauren Ridloff como a super rápida Makkari, Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos, Salma Hayak como a sábia e espiritual líder Ajak, Lia McHugh como a eternamente jovem Spire, Don Lee como o poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como o distante Druig, Angelina Jolie como a brava guerreira Thena, e Kit Harington como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

A sinopse de Eternos estabelece que o filme se passa após Vingadores: Ultimato, mas também teremos vislumbres do passado do MCU.

A direção é de Chloé Zhao, que fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Direção por Nomadland.

Como citado, Eternos está disponível no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes da Marvel.