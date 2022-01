História de Esqueceram de Mim pode esconder verdade sombria

O Esqueceram de Mim original se tornou um clássico entre as comédias, sempre sendo relembrado em época de Natal e Ano Novo. Porém, os fãs acham que o longa do Kevin McCalister de Macaulay Culkin esconde uma verdade sombria.

Na história, a família de Kevin vai viajar e o garoto, que é uma criança, fica sozinho em casa. Tudo fica mais perigoso, e divertido para o público, quando Kevin deve lidar com bandidos atrapalhados.

No podcast That One Video Galaxy, a sugestão levantada é que Kevin foi deixado em casa de propósito. A conclusão para essa verdade sombria está na pizza.

A família faz uma encomenda de 10 pizzas, o que é muito para família. O podcast fez os cálculos e acredita que se cada membro comeu quatro pedaços, ainda sobrariam 24.

A encomenda, assim, teria sido proposital para Kevin ter alguma refeição durante a semana em Esqueceram de Mim. A sugestão é que apenas o pai do protagonista sabia disso, tanto que ele acalma a esposa no avião quando ela tem a impressão de que algo ficou para trás.

Dificilmente a produção tenha pensado nisso ao criar a história de Esqueceram de Mim. Mas, é uma interpretação sombria e possível.

Atualmente, o filme conta com uma nova versão no Disney+.

Novo Esqueceram de Mim está no Disney+

Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar é dirigido por Dan Mazer. Mikey Day e Streeter Seidell desenvolveram o roteiro.

Archie Yates estrela o elenco. Rob Delaney e Ellie Kemper também aparecem com papéis de destaque.

Confira abaixo a sinopse.

“Em Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar, Max Mercer é um menino travesso e cheio de recursos que foi deixado para trás enquanto sua família estava no Japão nas férias.”

“Então, quando um casal tentando recuperar uma relíquia de família de valor inestimável coloca seus olhos na casa da família Mercer, cabe a Max protegê-la dos invasores, e ele fará o que for preciso para mantê-los fora.”

Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.