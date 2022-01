História original de Pânico 5 teria grande mudança na franquia

O roteirista original de Pânico, Kevin Williamson, revelou qual era a primeira ideia para o quinto filme. Pânico 5 teria uma grande mudança na franquia, trazendo um confronto de um Ghostface contra outro.

A ideia de Kevin Williamson era fazer uma história focada em Jill, que esteve por trás dos assassinatos de Pânico 4. A personagem iria para faculdade, onde alguém tentaria mostrar que ela é a real assassina.

“Jill iria para a faculdade, então assassinatos começariam a acontecer no campus. O assassino sabia que ela estava por trás da máscara no filme anterior, então ele estaria tentando expor a verdade. Para esconder o seu passado, a Jill teria que continuar matando para encobrir os fatos. Seria assassino vs. assassino”, contou o roteirista ao Bloody Disgusting.

Nesse mesmo filme, a personagem clássica Sidney voltaria. Porém, ela estaria sofrendo de perda de memória, ao mesmo tempo que seria uma professora em Pânico.

O escritor também adiantou como seria Pânico 6. O filme de terror seria focado em outros dois personagens clássicos da franquia de Ghostace.

“O Pânico 6 iria responder o que aconteceu entre Dewey e Gale. Sidney também iria retornar, mas o filme seria focado na narrativa da Gale”, confessou Williamson.

Pânico 5 está em cartaz no cinema

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico (Pânico 5).

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico (Pânico 5).

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes conhecidos da franquia como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.

O novo filme de Pânico (ou Pânico 5) está em cartaz nos cinemas.