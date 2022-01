História real do casal de idosos de Titanic é de quebrar o coração

Quando o Titanic começa a afundar no filme de 1997, cenas mostram passageiros que decidem morrer juntos, sem tentar fugir. Uma delas tem um casal de idosos deitados, em reação bem diferente dos personagens de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Os personagens do filme representam o casal Ida e Isidor Straus, que existiram e eram donos da loja de departamento da Macy em Nova York. Apesar da homenagem, a história real deles também é de quebrar o coração.

Na vida real, o destino dos idosos realmente foi o mesmo. Os dois decidiram morrer juntos na trágica noite de 1912, mas de forma muito mais dramática.

O bisneto deles, Paul A. Kurzman, revelou que quando o Titanic começou a afundar, mulheres e crianças começaram a ser colocadas em botes. Ida, porém, recusou a chance porque queria ficar com Isidor.

“Minha bisavó Ida estava indo ao bote esperando que Isidor a seguisse, o que não aconteceu. Quando ele não entrou e Ida percebeu, ela ficou preocupado, olhando para um oficial. Ele disse, ‘Senhor Straus, você é conhecido e é idoso, então pode entrar no bote'”, relembrou Kurzman.

Porém, o empresário e ex-político não queria pegar o lugar de nenhuma criança ou mulher.

Fim dramático para o casal de Titanic

Quando recebeu o convite, Isidor afirmou que não entraria até que cada mulher e criança estivessem ali seguras. Ao perceber isso, Ida decidiu dar um passo atrás e ficou com o marido.

O filme de 1997 chegou a gravar uma cena com o momento. Porém, a escolha feita foi do casal de idosos se abraçando enquanto o navio afundava.

A cena teria Ida colocando para fora o sentimento que a verdadeira idosa pode ter passado na tragédia real. “Nós passamos uma vida juntos, para onde você for, eu vou também”, diria a personagem.

A história, que fascinou o bisneto do casal, foi contada originalmente pela filha mais velha do casal, a avó de Paul. Foi assim que o conto seguiu em frente, mostrando esse comovente traço real do Titanic.

