Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa ignora parte importante dos filmes de Tobey Maguire

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) ignora uma parte importante do universo do Peter Parker de Tobey Maguire: os seus personagens ocultos. O Screen Rant abordou esse assunto em uma nova matéria.

Em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), Dr. Curt Connors, o Lagarto, é um dos vilões do multiverso que aparecem no MCU. Como tal, ele é um dos personagens da última batalha, que teve a colaboração dos três Homens-Aranha.

Portanto, o Homem-Aranha de Tobey Maguire entra em contato direto com ele, mas Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) não reconhece que também havia um Dr. Curt Connors em seu universo.

O personagem teve um papel secundário em Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha 3, o que dava a entender que, algum dia, ele se transformaria no Lagarto, mas infelizmente a versão de Tobey Maguire nunca teve outras sequências.

Como Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) ignora essa parte da história, parece que, apesar da indicação, o Dr. Curt Connors daquele universo nunca se transformou realmente no Lagarto.

Filme não reconhece personagens ocultos do universo de Tobey Maguire

Existe outro detalhe: Homem-Aranha 2 dava a entender que também havia um Doutor Estranho no universo do Peter Parker de Tobey Maguire, mas isto não é mencionado em nenhum momento em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), apesar do Feiticeiro Supremo ter um papel de destaque na história.

É fácil de explicar por que Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) ignorou esses pontos. Apesar do roteiro ter um enorme cuidado em abordar e referenciar coisas do passado, é óbvio que nem tudo poderia ser incluído no blockbuster.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) já tinha muitas ideias e conceitos para trabalhar, e poderia facilmente ter se transformado em uma grande bagunça. É um milagre que o projeto tenha alcançado um nível satisfatório de organização mesmo tendo tanta coisa para abordar.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está em cartaz nos cinemas.

