Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa quebra mais recordes no Brasil e no mundo

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa continua faturando na bilheteria. O filme da Marvel e Sony quebrou novos recordes no Brasil e no mundo.

Internacionalmente, o filme estrelado por Tom Holland se tornou o quarto maior dos Estados Unidos. A posição foi conquistada ao ultrapassar Pantera Negra, outra produção da Marvel.

Apenas nos Estados Unidos, o longa do Homem-Aranha conseguiu US$ 700 milhões – um resultado impressionante durante a pandemia. Já no Brasil, Sem Volta Para Casa se tornou a segunda maior bilheteria da história.

O filme da Marvel e Sony chegou na marca de R$ 283 milhões, ficando apenas atrás de Vingadores: Ultimato (com R$ 338 milhões). A terceira posição é de O Rei Leão, que conseguiu R$ 266 milhões nos cinemas brasileiros.

Ao redor do mundo, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa tem US$ 1,6 bilhão, o que coloca o filme como a oitava maior bilheteria da história do cinema.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, traz Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon. O elenco tem ainda Jamie Foxx como Electro, Alfred Molina sendo Doutor Octopus e Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho.

Willem Dafoe volta como o Duende Verde para liderar um grupo de vilões do multiverso. O vilão foi o principal do primeiro Homem-Aranha com Tobey Maguire. O Doutor Octopus de Molina também é dessa mesma trilogia, enquanto o Electro de Foxx é dos filmes do Peter Parker de Andrew Garfield.

A direção do filme é de Jon Watts.

“Pela primeira vez na história cinematográfica do Homem-Aranha, nosso herói amigo da vizinhança é desmascarado e não consegue mais separar sua vida normal dos grandes riscos de ser um super-herói.”

“Quando ele pede ajuda ao Doutor Estranho, os riscos se tornam ainda mais perigosos, e o forçam a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha”, diz a sinopse do filme.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, está em cartaz nos cinemas. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

