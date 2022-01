Ignorado no cinema, filme de Tom Holland e atriz de Star Wars chega no Prime Video

Você provavelmente conhece Tom Holland por sua performance como o Homem-Aranha nos filmes do MCU. Mas o astro britânico também conta com ótimas atuações em filmes dos mais diversos gêneros. Em Mundo em Caos, por exemplo, o ator contracena com uma estrela de Star Wars e protagoniza uma história bastante interessante.

Lançado nos cinemas em 2021, Mundo em Caos falhou em conquistar o público e gerou um enorme prejuízo para a Lionsgate. Com um orçamento de produção de 100 milhões de dólares, o longa faturou apenas 26 milhões nas bilheterias.

O longa adapta para os cinemas o primeiro livro da trilogia de ficção científica Chaos Walking, escrita por Patrick Ness. Nem mesmo um impressionante elenco de estrelas conseguiu salvar o longa de sua baixa audiência.

Agora, no Prime Video, o filme ganha uma nova chance para conquistar o público, e dessa vez, tem tudo para fazer sucesso. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Mundo em Caos.

De que fala a trama de Mundo em Caos?

Mundo em Caos oferece ao público uma trama de ficção científica ambientada em um futuro distópico, protagonizada por Tom Holland.

Em um futuro não tão distante, Todd Hewitt conhece Viola, uma garota misteriosa que chega ao seu planeta após um terrível acidente espacial.

No planeta em questão, todas as mulheres desapareceram, e todos os homens passaram a ser afetados por uma misteriosa força conhecida como ‘O Barulho’ – que faz todos os pensamentos serem ‘transmitidos’ como imagens e palavras.

Em meio a esse cenário perigoso, a vida de Viola é ameaçada, e Todd decide protegê-la.

Mas para garantir a segurança da jovem, o protagonista é forçado a descobrir seu próprio poder e desvendar alguns dos segredos mais obscuros do planeta.

Tom Holland e o elenco de Mundo em Caos

Como já citamos, Mundo em Caos é protagonizado por Tom Holland no papel de Todd Hewitt.

A atuação do eterno Peter Parker do MCU foi um dos aspectos mais elogiados pela crítica especializada.

Daisy Ridley, a Rey de Star Wars, interpreta Viola Eade, uma jovem misteriosa que chega ao Novo Mundo.

Mads Mikkelsen, de Doutor Estranho e a série Hannibal, vive o Prefeito David Prentiss, o sinistro líder de Prentisstwown.

Demián Bichir (Better Life) interpreta Ben Moore, um dos pais adotivos de Todd.

Cynthia Erivo (Harriet) é Mathilde ‘Hildy’, a líder das Farbranch, uma comunidade secreta do Novo Mundo.

O astro Nick Jonas completa o elenco principal de Mundo em Caos como David ‘Davy’ Prentiss Jr, o filho do prefeito.

O elenco de Mundo em Caos conta também com Ray McKinnon, Kurt Sutter e David Oyelowo.

Mundo em Caos já está disponível no Amazon Prime Video; veja abaixo o trailer.