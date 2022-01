Indecente: Filme da Netflix esconde mensagem sobre violentos casos reais

Sucesso na Netflix, Indecente é uma interessante história de mistério, marcada por reviravoltas do início ao fim. Quem já conferiu o longa sabe que a trama surpreende ao revelar a identidade do assassino. Mas o que muita gente não percebe é que o final do filme esconde uma mensagem importante sobre violentos crimes da vida real.

“A escritora de livros de mistério Grace Miller é famosa pelo instinto para resolver crimes – e vai precisar de todo esse talento para investigar o assassinato da irmã”, afirma a sinopse de Indecente na Netflix.

Continua depois da publicidade

Eventualmente, a protagonista Grace descobre que outras cam girls – além da irmã Kathleen – estão sendo atacadas por um serial killer misterioso, que chama todas as vítimas de “Desiree”.

Com essa informação, Grace decide atrair o assassino para uma armadilha. A personagem de Alyssa Milano começa um show virtual como Desiree, acreditando que o criminoso iria até a casa de Kathleen para confrontá-la.

O final de Indecente na Netflix

Enquanto isso, dois alunos de Kathleen – Randy e Jerald – são questionados por investigadores sobre o suposto envolvimento nos crimes.

Quando evidências apontam para Randy, o jovem é imediatamente considerado o principal suspeito, mesmo afirmando ser inocente.

Randy confronta Jerald no vestiário da escola, e acusa o colega de ser obcecado com Kathleen. Nesse momento, Jerald começa a atacar Randy e se revela como o serial killer.

Com evidências suficientes para prender Jerald, os policiais pedem para Grace desistir da armadilha.

Mas a protagonista de Indecente desobedece as ordens dos investigadores, e espera pela aparição do assassino. Quando Jerald chega à casa de Kathleen, Grace engana o jovem e filme sua confissão.

Jerald, então, tenta matar Grace. Mas neste momento, o Detetive Ed chega e atira no assassino até a morte.

As motivações do assassino e a mensagem de Indecente

Como Grace aponta antes do confronto final, a obsessão de Jerald por Kathleen/Desiree surge devido à relação do jovem com sua própria mãe.

A mãe de Jerald, uma senadora de Missouri, é completamente crítica e fria com o filho, o que faz o jovem procurar uma figura materna em outro lugar.

“Você amava a Kathleen porque ela representava tudo que sua mãe não é. Ela era carinhosa e afável”, afirma Grace.

A personagem explica que, enquanto Kathleen era gentil e amável, ‘Desiree’ – a alcunha dominatrix da professora – era assertiva e durona.

Essa dualidade fez Jerald surtar e matar Kathleen. Mas a obsessão do jovem não termina por aí, e ele continua a perseguir dominatrixes virtuais.

De acordo com o site Bustle, a mensagem de Indecente está relacionada aos perigos que as trabalhadoras do sexo vivem na vida real.

Segundo um estudo do Centro de Justiça Social Urbana, 50% das trabalhadoras do sexo já sofreram violência física no trabalho, e até 75% podem sofrer violência no futuro.

Indecente está disponível na Netflix.