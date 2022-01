Inspirado em Nirvana, tema oficial de The Batman é revelado

O tema musical oficial de The Batman foi divulgado no YouTube. A faixa principal da trilha sonora do filme com Robert Pattinson é inspirada em canção do Nirvana.

Assim como nas músicas tocadas nos trailers do filme da Warner/ DC, o tema de The Batman usa Something in the Way, do Nirvana, como base.

A divulgação foi feita no YouTube oficial do WaterTower Music, que distribui a trilha sonora. Vale apontar que em plataformas digitais, como o Spotify, a música também está disponível.

Para encontrá-la, basta pesquisar The Batman. Michael Giacchino é responsável pela composição. Ele já é conhecido pelas trilhas de Doutor Estranho, Rogue One: Uma História Star Wars, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, dentre outros.

Ouça a música tema de The Batman, abaixo.

The Batman, com Robert Pattinson, chega nos cinemas

The Batman é um futuro filme de ação e suspense baseado nos quadrinhos da DC Comics.

Produzido pela DC Filmes e 6th & Idaho, e programado para distribuição pela Warner Bros. Pictures, é um reboot da franquia do Batman e acontece na Terra-2, sem conexão com o DCEU.

O filme é dirigido por Matt Reeves, que escreveu o roteiro com Peter Craig, e é estrelado por Robert Pattinson como Bruce Wayne/Batman, ao lado de Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

Situado em seu segundo ano de luta contra o crime, o filme mostra Batman descobrindo as raízes da corrupção em Gotham City enquanto enfrenta um assassino em série conhecido como Charada.

É esperado que The Batman seja o começo de uma nova trilogia na DC. Além disso, será o início de um universo compartilhado de personagens de Gotham.

Uma série da polícia de Gotham está em desenvolvimento, e o Pinguim de Colin Farrell também terá seu próprio seriado. É possível que mais projetos derivados sejam anunciados em breve.

The Batman estreia em 4 de março de 2022.