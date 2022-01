James Gunn confirma o fim de Guardiões da Galáxia

James Gunn está sendo sincero com os fãs da Marvel sobre Guardiões da Galáxia 3. No filme, o grupo do MCU como é conhecido atualmente acabará.

Em outras palavras, o diretor confirmou que o longa marca o fim dos atuais Guardiões da Galáxia. O esperado é que a equipe ganhe outra formação para o futuro no MCU.

Ao Hero Nation Podcast, James Gunn foi claro de que é a história final deste time. Nos quadrinhos, os Guardiões da Galáxia já tiveram formações diferentes.

“Esse é o fim para nós. Será a última vez que vamos ver esse time dos Guardiões da Galáxia. (O filme) é grande, é tão sombrio, que é muito diferente do que as pessoas estão esperando”, adiantou o cineasta da Marvel.

O que parece é que o diretor deve também deixar a Marvel. Depois de O Esquadrão Suicida, Gunn está mais envolvido com a DC, tendo a série Pacificador no HBO Max e outros projetos.

“Eu apenas quero ser verdadeiro com os personagens, a história e dar o fechamento que merecem. É sempre um pouco assustador, mas vou dar o meu melhor”, prometeu o diretor.

Guardiões da Galáxia 3 terá volta de Sylvester Stallone

Sylvester Stallone retorna ao MCU em Guardiões da Galáxia 3. A confirmação aconteceu quando Stallone anunciou através de um vídeo dos bastidores que ele estava no set da sequência.

Sylvester Stallone apareceu em Guardiões da Galáxia 2 em 2017. Ele reprisará seu papel como Águia Estelar.

James Gunn retorna como diretor e roteirista de Guardiões da Galáxia 3.

Este deve ser o último longa do cineasta no MCU. Gunn entrou em uma parceria com a DC para o já lançado O Esquadrão Suicida, e é esperado que ele trabalhe em mais projetos com a Warner Bros.

O elenco de Guardiões da Galáxia 3 apresenta as voltas de Chris Pratt, Dave Bautista, Zoë Saldaña, Karen Gillan, Sean Gunn e Pom Klementieff.

Guardiões da Galáxia 3, da Marvel, estreia em 5 de maio de 2023.