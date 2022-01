Jason Momoa, o Aquaman, deve ser estrela de Velozes e Furiosos 10

Velozes e Furiosos 10 pode ganhar um reforço direto de Atlântida. Jason Momoa, que interpreta o Aquaman nos filmes da DC, está em negociações para estrelar o novo filme da franquia.

Conforme o THR, o astro está já no fim das negociações para se juntar a Vin Diesel e o restante do elenco no vindouro longa-metragem.

Detalhes sobre a trama ou sobre o papel de Momoa não foram divulgados pela Universal Pictures até o momento, mas o THR apontou que ele pode interpretar um dos vilões do filme.

Justin Lin, que comandou Velozes e Furiosos 9 retorna para a cadeira da direção. Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris e Sung Kang também estarão de volta, junto de Charlize Theron.

Naturalmente, Vin Diesel também está na produção, como ator e produtor de Velozes e Furiosos 10.

Fãs encontram conexão de Encanto com Velozes e Furiosos

Uma teoria dos fãs da Disney indica que Encanto e Velozes e Furiosos acontecem no mesmo universo (via Cheat Sheet).

No Reddit, um internauta teorizou, de maneira divertida, que Encanto e Velozes e Furiosos ocorrem em um mesmo mundo.

A teoria bem-humorada indica que Dom (Vin Diesel) é parte da família Madrigal de Encanto. Afinal, ele precisaria mesmo de alguma habilidade mágica para se envolver em tantas acrobacias absurdas e ainda sobreviver.

O internauta aponta para o dom mágico de Encanto sendo enraizado na família. Este é exatamente o mesmo tema explorado na franquia Velozes e Furiosos.

Outros fãs no Reddit chamaram a teoria de “absurda”, mas disseram que adoraram. É claro que a teoria não deve ser levada a sério, já que foi criada puramente pela diversão.

Encanto pode ser visto no Disney+.

