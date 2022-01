Keanu Reeves fez acrobacia perigosa 19 vezes para Matrix 4

Keanu Reeves realizou uma acrobacia perigosa 19 vezes para Matrix Resurrections (Matrix 4). A cena em questão precisava estar perfeita.

No Late Show com Stephen Colbert (via Cheat Sheet), Keanu Reeves disse que, apesar de estar chegando aos 60 anos de idade, ele ainda gosta de fazer suas próprias acrobacias. Não é o tipo de ator que usa um dublê na maior parte do tempo.

Continua depois da publicidade

Para Matrix Resurrections (Matrix 4), Keanu Reeves teve que pular de um prédio de 46 andares. Ele repetiu a acrobacia 19 vezes até que a cena estivesse perfeita.

Claro que havia toda uma segurança especial para o ator, mas acrobacias sempre podem dar errado. Ainda assim, o ator gosta da adrenalina.

“Queríamos que a cena tivesse a luz perfeita pela manhã, então fizemos cerca de 19 vezes. Foi incrível.”

Matrix 4 está nos cinemas

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original.

O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) está em cartaz no cinema no Brasil.