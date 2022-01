Leatherface está de volta em trailer sangrento de O Massacre da Serra Elétrica

A Netflix lançou o trailer de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, que traz o famoso assassino de volta após quase 50 anos.

A prévia mostra um grupo de hipsters se mudando para uma cidade no interior do Texas, com a ideia de renová-la e atrair mais jovens.

O que não esperavam é que há um assassino escondido por lá e a chegada deles acaba despertando Leatherface, que estava escondido desde os eventos do primeiro filme.

A história é de Fede Alvarez, diretor e roteirista de O Homem nas Trevas e A Morte do Demônio. Pelo jeito, ele vai brincar com vários conceitos da atualidade, como cancelamentos.

Veja o trailer sangrento de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, abaixo.

Mais sobre O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

A direção do novo filme é de David Blue Garcia, com roteiro de Chris Thomas Devlin. Ele foi gravado na Bulgária, apesar de se passar no Texas, como o original.

O elenco conta com Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson e Jacob Latimore como um grupo de amigos que cometem o erro de viajar para longe demais da cidade grande.

O filme se passa bastante tempo após o primeiro O Massacre da Serra Elétrica. No entanto, trata-se do mesmo Leatherface, o assassino do original.

Ele esteve escondido desde então, tentando ser uma boa pessoa, até que essas pessoas novas o “despertam”.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface estreia em 18 de fevereiro de 2022, na Netflix.