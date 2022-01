Lucas Veloso dubla animação nacional sobre clássica história

Com Lucas Veloso no elenco de voz, Juvenal e o Dragão teve as suas primeiras imagens divulgadas. Trata-se de uma adaptação de uma clássica história de Leandro Gomes de Barros.

Juvenal e o Dragão é uma animação nacional e teve direção de Natali Toledo. A produção em si não está totalmente completa, mas encontra-se em fase de finalização.

Continua depois da publicidade

Confira abaixo as imagens de Juvenal e o Dragão, com Lucas Veloso no elenco de voz.

A história de Juvenal e o Dragão

Em Juvenal e o Dragão, o público acompanha a jornada de um jovem aventureiro que precisa salvar a população de um reino, que se encontra em meio ao sertão paraibano, de uma ameaça iminente: um dragão.

A sua coragem é testada enquanto ele tenta conquistar o coração da moça por quem se apaixonou.

A animação Juvenal e o Dragão, com Lucas Veloso, deve ser lançada ainda em 2022.