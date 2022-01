Mais de 20 anos depois, A Fuga das Galinhas terá sequência na Netflix

A Netflix trouxe um anúncio inesperado e que surpreendeu os espectadores. Depois de mais de 20 anos do original, A Fuga das Galinhas ganha uma sequência na plataforma.

A plataforma confirmou que está produzindo o filme Chicken Run: Run of the Nugget, sequência do original. Por enquanto, a previsão de lançamento é para 2023.

O novo filme vai seguir o mesmo grupo de galinhas do original. Rocky e Ginger, a dupla principal da primeira história, retornam novamente com o mesmo espírito de comédia e aventura, enfrentando uma nova ameaça em A Fuga das Galinhas 2.

Na sequência, a dupla ganha uma filha chamada Molly. No elenco internacional, os protagonistas ganham novas vozes, com Thandie Newton e Zachary Levi. Bella Ramsey, de Game of Thrones, será Molly.

Os retornos ficam por conta de Imelda Staunton (Harry Potter, Pride) como Bunty, Jane Horrocks sendo Babs, e Lyn Ferguson como Mac.

Há também novos personagens em A Fuga das Galinhas 2 que são Frizzle (Josie Sedgwick-Davies), Fowler (David Bradley), Nick (Romesh Ranganathan), Fetcher (Daniel Mays), e o Dr. Fry (Nick Mohammed). A direção fica com Sam Fell.

Como se sabe, A Fuga das Galinhas é a maior bilheteria da história entre os filmes de animação stop-motion – sendo que o lançamento aconteceu em 2000. Confira abaixo o anúncio.

EU NEM ACREDITO QUE TÔ ESCREVENDO ISSO DEPOIS DE MAIS DE 20 ANOS DO LANÇAMENTO DESSA PRECIOSIDADE AQUI!



Chicken Run: Dawn of the Nugget é uma sequência de A Fuga das Galinhas e chega em 2023 no meu site. pic.twitter.com/w6SAJuHHXn — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 20, 2022

Antes, Netflix teve outro filme com estúdio de A Fuga das Galinhas

A parceria para essa sequência começou em outro projeto. Antes, a Netflix lançou um curta-metragem em stop-motion da Aardman Animation, o estúdio por trás de A Fuga das Galinhas, intitulado A Sabiá Sabiazinha.

Em A Sabiá Sabiazinha, quando um ovo cai do ninho, uma filhotinha é adotada por uma família de ratos e criada como um dos seus.

Ela não é exatamente um pássaro e não é exatamente um rato, mas é cheia de determinação.

A pequena sabiá embarca em uma aventura para provar a si mesma e, talvez, conseguir um sanduíche.

No áudio original, o especial em stop-motion conta com as vozes de: Gillian Anderson (The Crown) como Gata, a vilã da história que por acaso conhece um lugar onde tudo é bem-vindo, sua barriga; Richart E. Grant (Poderia Me Perdoar?) como Pega, um colecionador obsessivo de coisas brilhantes; Adeel Aktar (Doentes de Amor) como Papai Rato, uma alma carinhosa, mas cautelosa, que está criando uma família de cinco filhos; e Bronte Carmichael (Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível) como Sabiá.

A Sabiá Sabiazinha é dirigido por Dan Ojari e Mike Please. Esse curta está na Netflix.

Já A Fuga das Galinhas 2 chega em 2023 na Netflix.