Matrix 4: Por que filme com Keanu Reeves foi fracasso de bilheteria

Matrix Resurrections (Matrix 4) acabou sendo um fracasso nas bilheterias, arrecadando apenas US$ 148 milhões com orçamento de US$ 190 milhões. Veremos agora por que isso aconteceu.

Antes de mais nada é importante ressaltar que, nos EUA, o longa-metragem estreou simultaneamente no HBO Max dos EUA e nos cinemas, além disso, chega ao streaming em diversos países aproximadamente 1 mês após o lançamento. Assim sendo, a baixa arrecadação nos cinemas não quer dizer que o filme tenha dado prejuízo.

Continua depois da publicidade

De fato, esse lançamento no HBO Max certamente afetou negativamente a bilheteria mundial de Matrix 4. Mas não é o único fator que influenciou a baixa arrecadação.

Outro ponto que contribuiu para esse cenário foi a pandemia de COVID-19 e a variante omicron, que chegou pouco tempo antes da estreia de Matrix 4. Isso fez cinemas fecharem e espectadores ficarem com medo de assistirem o filme nas telonas.

Não bastasse isso, o longa-metragem com Keanu Reeves estreou aproximadamente uma semana após Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o maior sucesso de 2021.

Tudo isso fez com que Matrix 4, infelizmente, não arrecadasse o valor que merecia. O último ponto que influenciou esse cenário é a recepção mista do longa-metragem, que dividiu fãs e críticos.

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original.

O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) já está disponível no HBO Max.08