Michael Keaton explica retorno como Batman em The Flash

Em uma entrevista no Jess Cagle Show, Michael Keaton explicou como se deu o seu retorno como Batman em The Flash. O ator se surpreendeu bastante ao receber a ligação da Warner Bros.

“Eu pensava em como poderia funcionar. Esses rumores sempre existiram, até que eu realmente recebi uma ligação da Warner Bros.”

“Eles queriam conversar comigo. Era sobre o Batman.”

Ator gostou muito do roteiro

Michael Keaton disse que só aceitou retornar como Batman depois de ler o roteiro. O seu retorno ao papel precisava ter algum sentido.

“O roteiro tinha que ser bom. Não há motivo para retornar caso o roteiro não seja bom, porque nesse momento é algo que não muda nada em minha vida.”

Michael Keaton elogiou ainda o diretor Andy Muschietti, que comanda The Flash. Ele destacou a grande criatividade do cineasta.

“Eu me diverti bastante. Andy Muschietti é maravilhoso, um sujeito muito criativo.”

“Não sei mais o que posso dizer. É simplesmente divertido”, concluiu o ator.

The Flash também contará com Ben Affleck como a sua versão de Batman. Essa deve ser a grande despedida para o ator no papel, enquanto Michael Keaton retorna em Batgirl.

The Flash chega aos cinemas em 4 de novembro de 2022.