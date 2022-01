Milagre mágico de Encanto tem significado secreto na Disney

Alerta de spoilers

Encanto pode ter outro significado a partir do milagre mágico da família Madrigal. No filme da Disney, os membros ganham poderes e também responsabilidades a partir deles.

Em muitos casos, esses poderes e essa obrigação com a família Madrigal tiram a felicidade individual dos personagens. Nesse cenário surge Mirabel, uma jovem que nasce sem qualquer tipo de magia ou poder.

Nesse sentido, o milagre mágico da família Madrigal pode ser uma metáfora para tradição e como famílias lidam com ela. Enquanto os familiares de Mirabel devem seguir as regras enraizadas no grupo, a personagem significa as novas ideias e a mudança – o que faz com que ela seja julgada por isso.

Essa mesma interpretação pode ser feita quando Mirabel se sente excluída por não ter os poderes, mas consegue ajudar a todos da sua forma. Um caso é o de Isabela.

Em determinado momento de Encanto, Isabela admite que está cansada de ser a filha perfeita. A personagem, inclusive, se une a um homem que não ama para seguir o que é ordenado.

Encanto não é uma crítica a tradição. No fim do filme da Disney é revelado que o milagre mágico surge do luto da Abuela Alma pela morte do avô. Nesse caso, o longa reconhece que a tradição também pode ser importante.

O que Encanto pode trazer no fim é que as gerações mais jovens têm a escolha de desafiar ou não a tradição, optando por mudanças que deixem as famílias em lugares mais confortáveis com todos seus membros.

Encanto apresenta a família Madrigal. Nessa família, todos personagens têm algum tipo de poder mágico. O foco é em Mirabel, que aparentemente nasceu sem um dom.

As músicas de Encanto foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ter criado Hamilton, musical da Broadway que está disponível no Disney+. Ele já trabalhou previamente com a Disney em Moana.

A direção é de Byron Howard, de Zootopia e Enrolados, junto de Jared Bush. O roteiro é do próprio Howard, junto de Charise Castro Smith.

“Encanto da Walt Disney Animation Studios conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto”, começa a sinopse oficial.

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional”, conclui a sinopse.

