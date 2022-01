Minnie Mouse usa calça pela primeira vez; veja como ficou

Minnie Mouse vai trocar de visual e vestir calça pela primeira vez em comemoração ao aniversário de 30 anos da Disneyland Paris, que será comemorado em 2022.

O novo traje da personagem troca o vermelho por tons de roxo, em homenagem à cor usada por movimentos sufragistas ao redor do mundo, inclusive na Inglaterra, país natal da designer Stella McCartney, filha de Paul McCartney, que desenvolveu o novo visual.

A comemoração com a estreia do novo look de Minnie Mouse será realizada em março, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

A conta do Twitter da Disneyland Paris compartilhou uma imagem que mostra o novo traje de Minnie Mouse, um terno roxo com bolinhas pretas. O laço combina com o tom do terninho.

“Stella McCartney desenhou o primeiro terninho da Minnie Mouse, e é lindo”, diz a legenda da imagem.

Veja a publicação da Disneyland Paris com o novo visual de Minnie Mouse, abaixo.

Designer explica o envolvimento na mudança de Minnie

Stella McCartney também falou sobre a importância da personagem para ela, o que motivou a criar esse novo visual de Minnie.

“Minnie sempre teve um lugar especial no meu coração”, disse McCartney. “Nós compartilhamos os mesmos valores. O que eu amo na Minnie é o fato de que ela incorpora felicidade, auto-expressão, autenticidade e que ela inspira pessoas de todas as idades ao redor do mundo. Além disso, ela tem um estilo tão bom!”.

“Esta nova visão de suas bolinhas de assinatura faz de Minnie Mouse um símbolo de progresso para uma nova geração. Ela o usará em homenagem ao Mês da História da Mulher em março de 2022. Mal posso esperar para você ver esse novo visual no Walt Disney Studios Park!”.

Outros personagens da Disney também mudarão de visual, com trajes criados para essa ocasião especial.