Mortal Kombat supera Duna, Matrix e O Esquadrão Suicida no HBO Max

A Warner Bros. lançou diversos filmes simultaneamente nos cinemas e no HBO Max em 2021 (nos EUA) por conta da pandemia de COVID-19. Mortal Kombat firmou-se como o maior sucesso na plataforma no fim de semana de estreia.

Conforme o Business Insider, de todos os filmes lançados no HBO Max em 2021, Mortal Kombat teve o maior fim de semana de estreia na plataforma de streaming, com um total de 3,8 milhões de espectadores.

Os dados foram obtidos pelo Samba TV, que levou em conta os quatro primeiros dias dos filmes da Warner Bros. lançados no HBO Max. Ao todo, ao menos cinco minutos do filme precisaram ser assistidos para contar como visualização.

Vale apontar que os dados são limitados a dispositivos conectados à TV, como Roku e consoles de videogame.

Em segundo lugar no ranking ficou Godzilla vs Kong, com 3,6 milhões nos primeiros dias, seguido por O Esquadrão Suicida (2,8 milhões de espectadores) e Matrix Resurrections (2,8 milhões).

Mortal Kombat pode ganhar novos filmes

Parece que a Warner Bros. está atualmente trabalhando em mais filmes ambientados no universo do reboot de Mortal Kombat.

De acordo com a Variety, o estúdio está “desenvolvendo projetos de outros personagens em seu universo de Mortal Kombat”.

O final do reboot de Mortal Kombat preparou o terreno para uma sequência, indicando a chegada de Johnny Cage na trama.

A informação vem em um artigo que enfoca como o estúdio está medindo o sucesso de suas franquias em uma época em que filmes são lançados tanto nos cinemas quanto na HBO Max.

Superando expectativas, o reboot de Mortal Kombat se tornou um sucesso na HBO Max. Até o momento, o longa-metragem teve a melhor estreia para um grande lançamento no serviço de streaming nos Estados Unidos.

O reboot de Mortal Kombat está agora disponível na HBO Max.