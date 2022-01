Morte chocante de Pânico 5 envolve problema antigo dos filmes

Alerta de spoilers

Pânico 5 traz uma morte de partir o coração de todos. Mas, mais uma vez a trama chama atenção para um problema antigo que ninguém aponta nos filmes de Ghostface: a falha de segurança em Woodsboro.

A primeira vez em que os assassinatos acontecem é normal ter todos desprevenidos e a cidade sem uma grande segurança. Mas, com a repetição dos casos isso se torna um problema.

Continua depois da publicidade

Os casos se repetem e assassinos aparecem imitando o Ghostface. Mesmo assim, os filmes de Pânico nunca explicam o motivo de não existir um esquema melhor de segurança em Woodsboro.

Está claro que a cidade conta com uma história macabra, em que pessoas se sentem inspiradas em tomar as atitudes mais brutais. A única proteção da cidade que começa Pânico foi sempre o policial Dewey.

Até por isso, o personagem quase morreu diversas vezes antes. Na cena da morte dele, essa falha no sistema é comprovada.

Tara estava marcada para morrer e foi deixada com apenas um policial acompanhando ela. Esse problema antigo leva a morte de Dewey, que tinha até se aposentado e se afastado da cidade.

Novamente, os espectadores de Pânico apenas podem se questionar o motivo da cidade nunca reforçar a segurança após tantos casos.

Pânico 5 está em cartaz nos cinemas

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico (Pânico 5).

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico (Pânico 5).

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes conhecidos da franquia como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.

O novo filme de Pânico (ou Pânico 5) está em cartaz nos cinemas.