Não é o bruxinho: Personagens esquecidas são as verdadeiras heroínas de Harry Potter

Harry Potter, Ron e Hermione são considerados os grandes personagens da franquia do bruxinho. Mas, as verdadeiras heroínas são as mães da história.

A jornada é de crescimento e conhecimento para o bruxinho e os amigos deles. No fim, de forma corajosa, conseguem derrotar Voldemort.

Mas, heroínas mesmo são as mães que aparecem nas histórias de Harry Potter. Por isso que se alguém merece esse título na franquia, são elas.

Veja abaixo.

Molly Weasley sacrificou tudo

Molly é uma das personagens mais fortes de Harry Potter. Além de criar sete filhos, ela é uma bruxa muito forte com a sua própria personalidade.

Na batalha contra Voldemort, Molly sacrifica tudo para trazer o bem, priorizando sempre a segurança das crianças. No fim, ainda tem um grande duelo contra Bellatrix Lestrange, vingando a todos.

Lily Potter protegeu Harry até depois da morte

Se Harry Potter fica vivo para trilhar a profecia dele, a responsável por isso é Lily. Primeiro, ela se sacrifica para proteger o filho, lançando um feitiço para protegê-lo. Depois da morte, ela permanece ao lado do bruxinho, sempre se certificando que Voldemort não vá matá-lo.

Narcissa Malfoy desafiou Voldemort para proteger filho

Narcissa teve uma posição ainda mais difícil. Por causa de Lucius, a família sempre foi próxima do vilão de Harry Potter, que até usa a propriedade deles como base.

Mesmo assim, Narcissa sempre soube que eles estavam do lado errado e procura ajuda de Snape quando soube que Draco é ordenado a matar Dumbledore. Ela aceita mentir para Voldemort para ajudar os mocinhos, e assim proteger o filho dela de um terrível destino.

Os filmes de Harry Potter estão no HBO Max.