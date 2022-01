Netflix confirma ator que será seu He-Man

Em ascensão na carreira, Kyle Allen será o He-Man em uma adaptação em live-action de Mestres do Universo, de acordo com a Variety. O projeto será lançado exclusivamente pela Netflix.

Kyle Allen esteve recentemente em Amor, Sublime Amor, mas ainda não é muito conhecido em Hollywood. Este será o seu primeiro grande papel em uma produção de grande orçamento.

Anteriormente, o ator Noah Centineo havia sido associado ao papel de He-Man. No entanto, ele acabou desistindo do projeto.

Novo projeto da Netflix

A adaptação em live-action de Mestres do Universo inicialmente pertencia à Sony. O estúdio teve alguns problemas com o desenvolvimento do projeto, vendendo os direitos para a Netflix.

A Netflix, vale lembrar, lançou algumas séries animadas do He-Man recentemente. Isso pode ter servido para preparar o palco para a adaptação em live-action pela gigante do streaming.

Além de Kyle Allen, outros nomes devem ser anunciados no elenco em breve. Os fãs têm curiosidade para saber quem será escalado como Esqueleto.

Ainda não há previsão de lançamento para a nova adaptação em live-action de Mestres do Universo, com Kyle Allen como He-Man, da Netflix.