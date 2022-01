Netflix investe US$ 65 milhões em novo terror sobre exorcismo

De acordo com o Deadline, a Netflix pagou US$ 65 milhões para adquirir um novo terror sobre exorcismo do diretor Lee Daniels. O projeto ainda nem conta com título.

Vários outros serviços de streaming e distribuidoras estavam disputando pela aquisição do projeto. Mas, a Netflix acabou sendo a vitoriosa na “guerra de lances”.

O valor de US$ 65 milhões cobre os direitos de aquisição do terror, bem como o orçamento. É um número bem considerável, tendo em vista que produções do gênero do terror não costumam gastar tanto dinheiro.

O novo terror é inspirado em uma história da vida real. A trama gira em torno de uma mãe de Indiana, que acredita que o seu filho foi possuído por demônios.

Desesperada, ela procura a ajuda de uma mulher misteriosa. O caso acaba envolvendo atividade paranormal e exorcismo.

Novo terror com grande elenco

O elenco é estrelado por Andra Day, Glenn Close e Octavia Spencer. Conhecido por Stranger Things, Caleb McLaughlin também participa da produção.

O diretor do projeto, Lee Daniels, é bastante experiente em Hollywood, mesmo que não exatamente no gênero do terror.

Ele trabalhou em longas como A Última Ceia, Preciosa – Uma História de Esperança e O Mordomo da Casa Branca, entre outros.

As gravações ainda não começaram. Novos detalhes devem ser anunciados em breve.

Ainda não há uma previsão de lançamento para o novo terror de US$ 65 milhões da Netflix, com direção de Lee Daniels.