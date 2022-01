Netflix lança alucinante filme de ação com Bruce Willis

Conhecido como um dos melhores astros de ação de todos os tempos, Bruce Willis retorna na Netflix com um alucinante projeto. Um dos filmes do ator acaba de chegar ao catálogo da plataforma, e desde então, tem feito grande sucesso com o público brasileiro. Trata-se de Carga Preciosa, uma eletrizante história com tensão e reviravoltas do início ao fim.

Carga Preciosa – Precious Cargo em seu título original – é um filme canadense lançado originalmente em 2016. O longa tem Max Adams na direção e roteiro de Adams e Paul V. Seetachitt.

Lançado pela Lionsgate, o longa se tornou um verdadeiro fracasso de audiência. Com um orçamento de 10 milhões de dólares, o filme conseguiu pouco mais de 500 mil na bilheteria.

Carga Preciosa também falhou em conquistar a crítica especializada, mas agora, ganha uma nova chance na Netflix. Veja abaixo tudo sobre a trama e o elenco do longa.

“Após um assalto dar errado, um perigoso gângster, uma bela mulher e um habilidoso ladrão protagonizam um perigoso jogo de mentiras”, afirma a sinopse oficial do longa na Netflix.

O longa começa quando a traiçoeira ladra Karen tenta realizar um assalto multi-milionário há muito planejado por seu chefe, o perigoso gângster Eddie.

Quando o assalto dá errado, Eddie promete matar Karen – a não ser que a sedutora criminosa consiga recuperar todo o valor perdido.

Sem ter para onde correr, Karen busca a ajuda de Jack, seu ex-namorado e hábil ladrão, que aceita ajudá-la nessa última missão.

Correndo contra o tempo, Karen e Jack tentam protagonizar um alucinante assalto e roubar 30 milhões de dólares (em diamantes) de um brutal sindicato do crime.

Em Carga Preciosa, Bruce Willis interpreta Edward ‘Eddie’ Filosa, um violento gângster e patrão da ladra Karen.

A charmosa Karen, por sua vez, é interpretada por Claire Forlani. Você provavelmente conhece a atriz por performances em filmes como Encontro Marcado e Em Nome do Rei, além de séries como CSI: NY e NCIS Los Angeles.

Mark-Paul Gosselaar, famoso por interpretar Zack Morris na sitcom teen Saved By the Bell, vive Jack.

O elenco principal de Carga Preciosa é completado por Lydia Hull (Rota de Fuga 3: O Resgate) como Jenna, a namorada de Jack que desconhece o passado criminoso do amado.

Também integram o elenco de Carga Preciosa os atores John Brotherton (Invocação do Mal), Daniel Bernhardt (Jogos Vorazes), Scott Bryce (Sex and the City), Jim Ford (O Irlandês), Reed Birney (The Humans), Robert John Burke (Gossip Girl) e Torrie Wilson (WWE).

Carga Preciosa está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; confira abaixo o trailer do longa.