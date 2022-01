Netflix lança filme de ficção científica com final devastador

A Netflix celebrou recentemente o lançamento de Mãe x Androides, um interessante filme de ficção científica que termina com um desfecho realmente devastador. O longa pós-apocalíptico já faz sucesso por sua trama criativa e sólidas atuações do elenco. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a novidade: sua trama, elenco e estreia na Netflix.

Mãe x Androides – também encontrado com o título original Mother/Android – foi lançado originalmente nos Estados Unidos em dezembro de 2021, pela plataforma Hulu. Internacionalmente, é a Netflix que faz a distribuição do longa.

O filme é a estreia de Mattson Tomlin como diretor, e embora esteja garantindo uma boa audiência internacional da Netflix, falhou em conquistar a crítica especializada.

No Rotten Tomatoes, o longa garantiu apenas 33% de aprovação crítica, com base em 30 resenhas. O público parece concordar: apenas 38% dos internautas gostaram do longa.

De que fala Mãe x Androides na Netflix?

Mãe x Androides é uma trama de ficção científica pós-apocalíptica, ambientada em um mundo no qual os robôs se voltam contra os humanos.

“Em um mundo pós-apocalíptico assolado pela revolta dos androides, uma jovem grávida e o namorado buscam desesperadamente um lugar seguro”, afirma a sinopse do longa na Netflix.

Nove meses após a revolta das máquinas, a protagonista Georgia – que espera pela chegada do primeiro filho – se abriga em uma floresta com o namorado Sam.

O casal tenta chegar a uma fortificada Boston, uma das últimas bases humanas que resistiram à revolução dos androides.

Mas para chegar ao porto seguro, Sam e Georgia precisam atravessar uma verdadeira terra de ninguém, repleta de androides que fazem de tudo para eliminar qualquer traço da presença humana.

Quem está no elenco de Mãe x Androides?

Mãe x Androides é protagonizado por Chloë Grace Moretz no papel de Georgia, uma jovem grávida que embarca em uma perigosa viagem para salvar seu bebê.

Você provavelmente conhece Chloë Grace Moretz por performances em filmes como Kick-Ass, A 5ª Onda, Greta e Se Eu Ficar, além do remake de Carrie: A Estranha.

Algee Smith interpreta Samuel ‘Sam’ Hoth, o namorado de Georgia. O ator é famoso por interpretar Chris McKay na série Euphoria, da HBO.

Raúl Castillo, de Army of the Dead: Invasão em Las Vegas e Looking, completa o elenco principal do longa como Arthur.

O elenco de Mãe x Androides conta também com Linnea Gardner, Kiara Pichardo, Christian Mallen, Jared Reinfeldt, Stephen Thorne, Jon F. Merz e Tamara Hickey.

Estreia e trailer de Mãe x Androides

Mãe x Androides chegou ao catálogo da Netflix em 7 de dezembro, e já está disponível no catálogo brasileiro da plataforma.

Confira abaixo o trailer legendado de Mãe x Androides.