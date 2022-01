Netflix lança filme sangrento inspirado em serial killer da vida real

Se você gosta de filmes baseados em crimes da vida real, a Netflix acaba de lançar uma ótima opção. Trata-se de O Assassino de Clovehitch, longa que tem tudo para conquistar fãs de suspense na plataforma. O filme é inspirado na história de um dos serial killers mais famosos (e prolíficos) dos Estados Unidos: o Assassino BTK.

O filme chegou aos cinemas em 2018, dirigido por Duncan Skiles e Christopher Ford. Assim como a história da vida real, O Assassino de Clovehitch é ambientado no estado americano do Kentucky, onde também foi filmado.

A trama fez grande sucesso com a crítica especializada, chegando a 79% de aprovação no Rotten Tomatoes. As performances do elenco e a direção de Duncan Skiles foram os aspectos mais elogiados da história.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, a inspiração real e o elenco de O Assassino de Clovehitch na Netflix.

De que fala a trama de O Assassino de Clovehitch?

“Uma revelação chocante vira o mundo de um adolescente de cabeça para baixo, neste olhar arrepiante sobre o mal que pode se esconder até mesmo sob a superfície mais saudável”, afirma a sinopse oficial do longa.

O Assassino de Clovehitch acompanha a história de Tyler Burnside, um jovem que leva uma vida aparentemente perfeita: ele é escoteiro, voluntário na igreja da cidade e filho de um respeitado líder de sua comunidade.

Apenas uma coisa perturba a fachada bucólica da cidade de Clarksville: os assassinatos não resolvidos de 10 mulheres, brutalmente torturadas por um psicopata.

Mesmo tendo acontecido há mais de uma década no passado, os crimes do Assassino de Clovehitch continuam a aterrorizar os moradores.

Tudo muda quando o protagonista Tyler descobre fotos perturbadoras nas coisas do pai, e começa a especular que o homem que ele mais confia no mundo, na verdade, pode ser o verdadeiro Clovehitch.

A trama de O Assassino de Clovehitch é inspirada nos crimes reais de Dennis Rader, mais conhecido como Assassino BTK.

Entre 1974 e 1991, Rader matou 10 pessoas e enviou cartas para a polícia detalhando os crimes. A sigla BTK significa “blind, torture, kill” (vendar, torturar e matar), o modus operandi do serial killer.

O elenco de O Assassino de Clovehitch na Netflix

O Assassino de Clovehitch é protagonizado por Charlie Plummer, no papel do jovem Tyler Burnside.

Você provavelmente conhece o ator por performances em filmes como Todo o Dinheiro do Mundo e séries como Looking For Alaska.

Dylan McDermott, de American Horror Story, vive Don Burnside, o pai de Tyler, que guarda um terrível segredo.

Samantha Mathis, de Billions e O Justiceiro, é Cindy Burnside, a mãe de Tyler e esposa de Don.

Madisen Beaty (Era Uma Vez em Hollywood) vive Kassi, uma colega de Tyler que ajuda o jovem em sua investigação.

O elenco de O Assassino de Clovehitch conta também com Brenna Sherman, Lance Chantiles-Wertz e Emma Jones.

O Assassino de Clovehitch já está disponível na Netflix; confira abaixo o trailer.