Netflix tem mais um filme de suspense para quem amou Indecente

O thriller erótico Indecente está fazendo muito sucesso na Netflix, principalmente por suas inúmeras reviravoltas e pela abordagem de temas polêmicos. Se você curtiu o filme, tem tudo para gostar também de Instinto Secreto, outro longa que impressiona com uma trama cheia de suspense e um final surpreendente.

Instinto Secreto – também encontrado sob o título original Mr. Brooks – chegou aos cinemas em 2007. O longa é uma produção de Bruce A. Evans, e conta com um sólido elenco de estrelas hollywoodianas.

Continua depois da publicidade

Embora tenha contado com uma boa bilheteria, o longa dividiu a opinião da crítica especializada, garantindo 55% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Instinto Secreto na Netflix; veja.

Parecido com Indecente, qual é a história de Instinto Secreto?

Instinto Secreto acompanha a história do rico e respeitado empresário Earl Brooks, um homem de família que esconde um terrível segredo.

Sob sua fachada de educação e influência, existe uma segunda personalidade: o brutal assassino Marshall, conhecido como ‘o Serial Killer da Impressão Digital’.

Enquanto Brooks luta para controlar seu “vício pela morte”, Marshall continua a aproveitar seu sangrento hobby, para o desespero de sua família e da cidade onde vive.

Brooks decide cometer um último assassinato e deixar a vida de crimes para trás. Porém, um voyeur testemunha o homicídio e passa a chantagear o protagonista para que ele continue com a matança.

Nesse cenário violento e extremamente complexo, Brooks (e Marshall) é perseguido pela detetive Tracy Atwood, disposta a fazer de tudo para desvendar esse sinistro mistério.

O elenco de Instinto Secreto na Netflix

Como já citamos, o elenco de Instinto Secreto é formado por grandes astros e estrelas de Hollywood.

O protagonista Earl Brooks é interpretado por Kevin Costner, de filmes como Dança com Lobos, Robin Hood, JFK e O Guarda Costas.

William Hurt, o General Thaddeus Ross dos filmes do MCU, vive Marshall, a segunda personalidade de Brooks.

Demi Moore, de Ghost, Proposta Indecente e As Panteras: Detonando, interpreta a Detetive Tracy Atwood.

Dane Cook (Maldita Sorte) vive o Sr. Smith, o voyeur que presencia um dos crimes de Earl e passa a chantagear o assassino.

Danielle Panabaker, de várias séries do Arrowverso da DC, interpreta Jane Brooks, a filha de Earl. Marg Helgenberger (CSI) é Emma Brooks, a esposa do protagonista.

O elenco principal de Instinto Secreto é completado por Ruben Santiago-Hudson (Castle) como o detetive Hawkins.

Instinto Secreto conta também com Aisha Hinds (911), Lindsay Crouse (House of Games), Jason Lewis (Sex and the City), Reiko Aylesworth (24 Horas), Matt Schulze (Velozes e Furiosos), Traci Dinwiddie (Stuff), Michael Cole (Chuka) e Laura Bailey (Dragon Ball Z).

O suspense Instinto Secreto está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.