Nicolas Cage aclama atuação de Kristen Stewart como Princesa Diana

A crítica e os espectadores estão adorando a atuação de Kristen Stewart como Princesa Diana em Spencer. Agora foi a vez de Nicolas Cage aclamar o trabalho da atriz de Crepúsculo.

Em divulgação do filme Pig, Nicolas Cage foi questionado sobre o filme que mais o empolgou em 2021. O astro na hora respondeu sobre Spencer e a atuação de Kristen Stewart.

Continua depois da publicidade

“Eu realmente gostei o que Kristen Stewart fez em Spencer. Eu gostei da interpretação dela. Eu quero dizer, todo o filme, o que foi feito. Foi emocionante para mim porque minha mãe também tinha alguns problemas, então foi de quebrar o coração”, explicou Nicolas Cage.

Enquanto isso, Nicolas Cage se prepara para ser o Drácula no futuro. O ator está escalado para Renfield, com direção de Chris McKay, que conta a história do personagem criado por Bram Stoker.

Mais sobre Spencer, filme estrelado por Kristen Stewart

Como citado, a atriz de Crepúsculo é aclamada pelo filme Spencer. No filme, a famosa interpreta a Princesa Diana.

“Durante as férias de Natal com a família real na propriedade Sandringham em Norfolk, Inglaterra, Diana decide deixar seu casamento com o príncipe Charles”, diz a sinopse de Spencer, que deve dar foco a esse final de semana decisivo.

Além de Kristen Stewart, o elenco conta com Jack Farthing, Sally Hawkins, Amy Manson, Sean Harris, Timothy Spall, Richard Sammel, Richard Sammel.

A direção é de Pablo Larraín, de Jackie e Tony Manero. O roteiro é assinado por Steven Knight, de Senhores do Crime e Peaky Blinders.

Com Kristen Stewart, Spencer chega ao Brasil em 27 de janeiro.