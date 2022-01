Novas fotos de The Batman detalham traje e armas de Robert Pattinson

A Total Film divulgou novas imagens de The Batman, que detalham o traje e os acessórios do personagem interpretado por Robert Pattinson.

Uma das imagens mostra Batman ao lado do Comissário Gordon, interpretado pelo ator Jeffrey Wright, enquanto uma outra revela o Cavaleiro das Trevas tentando salvar Gil Colson, vivido por Peter Sarsgaard, que se torna vítima de uma armadilha do Charada (Paul Dano).

As novas imagens apresentam detalhes do traje usado pelo Batman de Robert Pattinson, e também dá para ver um pouco do seu cinto de utilidades, que guarda os seus acessórios.

A roupa não é bem uma armadura tecnológica, demonstrando um aspecto de traje voltado para a praticidade, construído pelo próprio Bruce Wayne.

Confira abaixo as novas imagens de The Batman, com Robert Pattinson.

Robert Pattinson é o novo Batman

Robert Pattinson é o mais novo ator a assumir o papel de Batman no cinema. Ele interpretou o personagem Edward Cullen em Crepúsculo, mas nos últimos anos se dedicou a elogiados trabalhos no cinema independente.

O Batman de Robert Pattinson existe na Terra-2 da DC, ou seja, não possui relação com o DCEU.

No entanto, ele também não é totalmente isolado, já que The Batman serve como o começo de uma nova trilogia no cinema, que também terá derivados na HBO Max.

The Batman é dirigido por Matt Reeves. O cineasta é conhecido pela trilogia de Planeta dos Macacos.

Com Robert Pattinson, The Batman chega aos cinemas em 3 de março de 2022.