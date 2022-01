Novo filme com Ben Affleck agrada assinantes do Prime Video

O Amazon Prime Video lançou com exclusividade no Brasil o filme Bar Doce Lar (The Tender Bar). Chegando em 7 de janeiro, o filme com Ben Affleck já apareceu entre os 10 mais vistos do serviço.

Apesar de dividir a crítica, o drama, com toques de comédia, agrada o público. O filme segue a história de JR, um inteligente menino criado pela mãe na casa dos avós – contando com o tio Charlie, de Ben Affleck, como a figura paterna.

Continua depois da publicidade

No Rotten Tomatoes, a nota dos especialistas para Bar Doce Lar é de 52%. Enquanto isso, os espectadores dão 72% para o filme que está no Amazon Prime Video.

Além de Ben Affleck, essa história de crescimento conta com um elenco interessante. Conheça abaixo mais sobre Bar Doce Lar (The Tender Bar).

Bar Doce Lar (The Tender Bar) é baseado no livro de memórias de J. R. Moehringer. O filme, que tem direção de George Clooney, se divide em duas fases da vida do autor.

Primeiro, o J.R. criança vai morar na casa dos avós após a mãe ficar sem dinheiro. Com o tio Charlie o dando lições de vida, o garoto decide ser escritor.

Já na juventude, J.R. tenta realizar o sonho da mãe entrando na Universidade de Yale. Para conquistar os objetivos dele, o futuro escritor precisa superar dois dramas: o abandono do pai e um amor complicado.

Além de Ben Affleck, o elenco tem Christopher Lloyd, de De Volta Para o Futuro, como o patriarca dessa família. Tye Sheridan é o J.R. adulto, enquanto Lily Rabe é a mãe do escritor.

O destaque do elenco fica para o pequeno Daniel Ranieri, que interpreta J.R. na infância. É o primeiro trabalho dele como ator.

Bar Doce Lar (The Tender Bar) está disponível no Amazon Prime Video.