Novo filme da Netflix é chamado de 50 Tons de Cinza com mistério

Indecente, o mais novo thriller erótico da Netflix, já pode ser chamado de “50 Tons de Cinza com mistério”. É isso que afirma uma resenha da revista Glamour, que aponta as principais qualidades (e defeitos) do filme de Alyssa Milano. Indecente chegou ao catálogo da plataforma em 13 de janeiro, e tem tudo para figurar no Top 10 do streaming.

“A escritora de livros de mistério Grace Miller é famosa pelo instinto para resolver crimes – e vai precisar de todo esse talento para investigar o assassinato da irmã”, afirma a sinopse de Indecente na Netflix.

Além de Alyssa Milano, o elenco de 50 Tons de Cinza é formado por Sam Page, Malachi Weir, Emilie Ullerup, Colleen Wheeler e David Lewis.

O filme é baseado em um dos livros de Nora Roberts, uma das mais famosas escritoras de mistério da atualidade.

O que a crítica achou de Indecente na Netflix?

“Indecente é mais como 50 Tons de Bege”, afirma a crítica da revista Variety.

A reação pouco animada do site parece fazer jus ao consenso entre a crítica especializada: Indecente está longe de ser um filme bom.

No Rotten Tomatoes, o maior agregador de críticas de cinema da internet, Indecente garantiu apenas 14% de aprovação, com base em 7 resenhas diferentes.

“Você não precisa ser um detetive para descobrir que Indecente é um péssimo filme”, afirma o site Flickering Myth.

O principal problema do filme parece ser a adaptação do livro de Nora Roberts, cuja trama funciona muito bem nas páginas, mas falha em transportar o clima de mistério para as telas.

“A adaptação é bastante boba. A obviedade de certos elementos é tão grande, que acaba provocando risadas ao invés de emoções fortes. Mas o filme de Monika Mitchell também oferece um entretenimento do tipo ‘tão ruim que é bom’”, detona o site da Variety.

As comparações com 50 Tons de Cinza acontecem devido à temática erótica do filme – que transforma o mundo do sadomasoquismo no cenário de um grande mistério.

Em Indecente, a protagonista Grace Miller usa suas habilidades de escritora de mistério para desvendar o assassinato da irmã, Kathleen.

Após se divorciar do marido, Kathleen começa a trabalhar como dominatrix virtual, mas acaba sendo vítima de um dos ‘fãs’, que a mata durante uma transmissão ao vivo.

A história fica ainda mais complicada quando outras mulheres envolvidas no mundo do BDSM começam a ser perseguidas pelo mesmo assassino.

Os suspeitos incluem o ex namorado de Grace, dois alunos da escritora, um zelador de escola e outras pessoas afiliadas ao site que Kathleen trabalhava.

Não vamos revelar spoilers, mas todo mundo que já conferiu a trama de Indecente sabe que é possível descobrir a identidade do assassino no início do filme.

A obviedade da trama, inclusive, foi um dos aspectos mais criticados pela crítica especializada.

Para saber quem é o assassino de Indecente, basta assistir ao filme na Netflix. Veja abaixo o trailer.