Novo filme da Netflix provoca fãs com medo moderno

Hoje em dia, quem não tem medo de ter mensagens pessoais vazadas ou lidas em voz alta? Essa é a premissa do filme Perfeitos Desconhecidos, que provoca e atiça fãs com esse medo moderno. O longa mexicano acaba de chegar ao catálogo da plataforma, e tem tudo para fazer a cabeça dos fãs brasileiros.

Com uma trama divertida e surpreendente, a comédia é uma produção de Manolo Caro, e adapta para o cenário latinoamericano o filme italiano de mesmo nome, lançado em 2016.

Perfeitos Desconhecidos chegou aos cinemas em 2018 e fez muito sucesso com o público mexicano, além de dividir a opinião da crítica especializa.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama hilária e o elenco de Perfeitos Desconhecidos na Netflix.

Conheça Perfeitos Desconhecidos na Netflix

“Um jantar íntimo entre amigos se transforma em um jogo provocante: eles devem ligar seus celulares, atender todas as chamadas e ler as mensagens recebidas em voz alta”, afirma a sinopse de Perfeitos Desconhecidos na Netflix.

A premissa é bastante simples, e abre caminho para inúmeras possibilidades, com reviravoltas e momentos divertidos do início ao fim.

Manolo Caro, o diretor do filme, é conhecido principalmente por criar a série A Casa das Flores, sucesso na Netflix.

A trama de Perfeitos Desconhecidos começa quando um grupo de amigos decide fazer um jantar íntimo na mansão de Eva e Alonso – tudo isso em uma noite de eclipse lunar.

Os ânimos esquentam quando a anfitriã propõe um ousado jogo: todos os convidados devem colocar os celulares sobre a mesa e ler em voz alta todas as mensagens recebidas.

E não é só isso: eles também são incentivados a atender todas as ligações em voz alta, compartilhando as conversas com todos os convidados.

O que começa como um simples jogo festivo evolui para uma noite insana, repleta de “tensão textual”, momentos chocantes e risadas.

“Perfeitos Desconhecidos é uma comédia sobre os segredos que nós carregamos nos bolsos”, afirma a análise da revista Variety.

O elenco de Perfeitos Desconhecidos é formado por famosos atores mexicanos, conhecidos por suas performances no cinema e TV.

Eva e Alonso, os anfitriões e protagonistas do longa, são interpretados por Cecilia Suárez (Casa das Flores) e Bruno Bichir (Sicario).

O elenco principal de Perfeitos Desconhecidos conta também com Mariana Treviño, Manuel Garcia-Rulfo, Ana Claudia Talancón, Miguel Rodarte e Franky Martín.

Perfeitos Desconhecidos já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer legendado.